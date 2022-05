NIJE LAKO BITI ŽENA FUDBALERA! Grujićka otkrila zbog čega ne voli tu etiketu, a evo da li kod kuće PERE GOBELJI DRESOVE!

Pevačica Katarina Grujić uživa u ljubavi i braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim ima ćerku Katju, a sada je otkrila zašto ne voli činjenicu što je žena fudbalera.

Katarina je jasno stavila do znanja svima šta joj smeta.

- Ljudima je to kao fascinantno kao biti žena fudbalera. Možda je to vređanje jer većina žena od fudbalera ima svoje ime i prezime i svoje zanimanje ili karijeru, a i da nema, domaćica je i to je neki posao. Samo je udata za tog svog čoveka, ima decu ili šta god. Nema potrebe tako to etiketirati - rekla je Kaća u emisiji "Kontra šou", pa otkrila šta joj najteže pada:

- Dresove ne peremo kod kuće, tako da nemam obaveze (smeh). Šalu na stranu, jedino što mi smeta kod njegovog posla jesu ti karantini koje ima i po 3 puta nedeljno, a ja kako radim svakog vikenda često smo odvojeni. Ali dobro, onda se nekako više uželimo jedno drugog, pa je i slađe kada se vidimo - rekla je ona.

