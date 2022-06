PROCURILI ŠOKANTNI DETALJI RASKIDA STANIJE I MARKA: Ova grozna stvar je prelila već PUNU ČAŠU! PUKLA BRUKA

Kao bomba je odjeknula vest da Stanija Dobrojević i Marko Marković nisu više zajedno, a iako ona o razlozima raskida neće da priča, Svet saznaje da je problem nastao kada su do nje stigle prepiske koje je Marko imao sa drugom devojkom.

"Oni su raskinuli preko telefona i to čim su njoj, dok je bila u Americi, počele da stižu neke poruke Marka i izvesne devojke. A onda su joj stigle i njegove obnažene slike. Stanija se baš zgrozila. Njihova veza je već neko vreme bila na klimavim nogama, a ovo je bila kap koja je prelila čašu. Nije previše istraživala da li je on stvarno to slao ili mu smeštaju, takva bruka joj svakako ne treba u životu, pa je sve je odmah presekla. On se vadio da je sve montaža, da će dokazati, ali ona nije htela ni da sluša. Rekla mu je da njoj takvo poniženje nije potrebno i da joj se više ne javlja. Njemu je sad krivo, planirali su da on ode kod nje u Ameriku, da tamo nastave život, ali odbijen je za vizu. Sad se nada da će se ipak pomiriti, jer kada se vratio u Crnu Goru poveo je sa sobom njihovog psa Pabla, za kog je Stanija jako vezana. Ona će morati da dođe po ljubimca, pa Marko veruje da će je tada ubediti da nije kriv", rekao je izvor za Svet.

