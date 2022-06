MOJA DECA SU PROBALA NARKOTIKE! Lukas šokirao izjavom, progovorio o lečenju od DROGE: Izvukao sam se jer sam intelektualno jači

Pevač Aca Lukas odlučio je da snimi film o burnom periodu pre 2003. godine kada je prolazio kroz razne životne situacije.

- Nije to bilo specijalno loše, ali sam imao loše faze i loše sam se osećao. Ne mogu da pričam o tome... Nisam koristio heroin, ja sam uzeo kokain, što je isto jako loše. Posle svega toga, kad se setim tog vremena i što me jako nervira u životu, što ti te stvari iskrive slike u životu. Još ako si inteligentan, mozak ti toliko dobro radi da za svaku lošu stvar koju uradiš ti nađeš opravdanje kao da si najbolji na svetu. Nije me toliko unazadilo, imao sam tu sreću jer sam intelektualno izdržao sve to - priča Aca.

foto: Nenad Kostić

- Imao sam neke prijatelje koji su sa mnom to radili, a stariji dosta od mene, pa seda kosa onako... Ušao sam u te godine kada je to degutantno, prvo sam skinuo 4 minđuše sa uveta, a onda sam skratio kosu. Neke stvari su u ovim godinama ne priemrene. Onda dolazimo do toga da je stvarno degutantno da jedan matori kreten to koristi, to nije ni za jedno vreme - dodao je Aca.

Za kraj je otkrio da misli da su i nejgova deca sinovi Lazar i Andrej, kao i ćerka Miljana, probali nedozvoljene supstance, ali da ih ne konzumiraju.

- Nisam se uplašio da li će moja deca probati, siguran sam da su probali narkotike. Probali su svi i niko ih ne uzima. Deca su u takvim situacijama, to ne može da ih zaobiđe. Kad se vozimo avionom svi mislimo neće baš ovaj pasti i velika je verovatnoća da neće, a kad vam dete izađe u grad i pomislite ''Neće moje dete sigurno probati'', e budite sigurnoi da će to da se desi - zaključio je Lukas.

foto: Instagram

Kurir.rs/A.P/I.B.

Bonus video:

04:05 Lukas zapevao uživo tuđe pesme, kaže da se umorio od svojih