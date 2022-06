NIJE MI PAO GRAH DA SE UDAM! Voditeljka doživela VELIKI gubitak, a šuškalo se je u vezi sa ovom velikom ex-YU zvezdom

Voditeljka Dragana Katić ni u najtežim momentima nije gubila profesionalizam i damsko držanje. Pred kamere je sa osmehom i pribranošću izlazila i kada je ujutru majku vodila na hemioterapije, a popodne snimala, ali i kada je dobila vest da je preminuo otac njenih sinova. Sada je morala da se oprosti od svoje mladalačke ljubavi Igora Starovića, frontmena grupe Divlji kesten.

"Nisam znala da je bio bolestan. Igor i ja nismo bili u kontaktu decenijama. Kad smo prekinuli našu emotivnu vezu nekoliko puta smo se sreli na nekim poslovnim događajima, lepo pozdravili i to je sve. Naravno da sam teško primila vest, kako bi čovek drugačije primio smrt nekog dragog bića nego teško", kaže Dragana.

Kakav je Igor bio privatno?

"Pa ja to ne bih da govorim. Naša priča je bila naša priča, mi ni tada nismo nešto javno iznosili, a sada kada on nije tu i kada ne može da mi replicira, da se tako grubo izrazim, ja ne bih ništa govorila na tu temu. On je bio drag čovek, mene je dotakao."

Pričalo se da si svojevremeno slomila srce i Hariju Varešanoviću?

"Ma kakvi, to nema veze sa životom kao i masa priča koje kruže. Hari Varešanović i svi članovi grupe Hari Mata Hari i ja se znamo odavno, oni su počinjali kada sam i ja počinjala i tako smo se upoznali. A sve ostalo su gluposti i te priče nemaju veze sa istinom."

Zašto si sve svoje partnere krila od javnosti?

"Prosto smo imali takav dogovor. Uvek sam birala partnere koji su uspešni u svojoj sferi posla i niko nije trebalo da bude moj pratilac. Gde god da bih se pojavila sa nekim on bi bio moj pratilac, a ne on to što jeste, tako da je svako od nas obavljao svoj posao. Uz dogovor apsolutno sve može da se sredi. Ja sam se na svim javnim događajima pojavljivala sama, a moji partneri su bili partneri iz senke, da tako kažem."

Ti si veoma lepa žena, kako to da se nikada nisi udala?

"Pa ne mora svaka lepa žena da se uda, to nigde ne piše pravilo. Meni prosto to nije bio izazov i nešto što moram da uradim, što mora da mi se desi. Prosto mi se nije tako zalomilo. Ja sam imala duge, lepe, uspešne veze u kojima sam uživala i negde me je to ispunjavalo.Taj papir mi nije predstavljao ništa bitno i sada je to tako prošlo. Što bi rekli, takav mi je grah pao."(smeh)

Nikad se nisi žalila, ali sigurno ti je bilo teško da sama izvedeš dva sina na pravi put. Čega si se najviše plašila?

"Svega se čovek uplaši kada dođu problemi. Kada je lepo, sve možeš sam, a kada dođu problemi i izazovi, kada treba da rešiš nešto sam kao roditelj, da doneseš krupnu odluku - sve je teško. Apsolutno sve. Ali, koliko god da je teško ne može se opisati ta nemerljiva sreća kada uspeš u nečemu, kao što sam ja konkretno uspela - da imam dva mlada, zdrava, čista, moralna, uspešna bića koja samostalno, idu svojim putem i ostvaruju svoje snove i ciljeve, a i dalje su u kontaktu sa svojom majkom."

Kako je na njih uticala tvoja popularnost?

"Uticala je, imali su različite faze u životu i kada im je prijalo i kada im nije prijalo. Kad je Boban bio mali i pošao u školu nije mu prijalo što sam ja radila Grand šou jer su ga prozivali da je moj sin. Bojanu je, recimo, to prijalo i bilo mu je jako simpatično. Onda s vremenom, budući sam ja sa njima pričala apsolutno o svemu, oni su shvatili da je to posao kao i svaki drugi, samo što me,eto malo više ljudi zna. Oni su to prihvatili i vrlo brzo posle toga nisu više imali nikakav problem. Samo su se u početku malo smenjivala raspoloženja. Oni su zaista svoje uspehe sami izborili, svoje škole i svoje državne fakultete sami završili uz moju samo moralnu podršku."

Oni su otišli u inostranstvo pa sad Žika koji često spaja takmičare u emisiji možda tebi nađe srodnu dušu?

"Pa nismo o tome razgovarali, ali neka ostanu takmičari u njegovom domenu."

Vas dvoje godinama sarađujete, kakav je on zapravo?

"Žika je pre svega jedan dobar čovek, jedan pošten čovek, jedan emotivan čovek i veliki stvaralac i pregalac. Uspeo je da ostvari to što je zamislio i meni je jako drago. Nije težak za saradnju, on, Mara i ja smo kliknuli na prvu loptu i znali smo šta treba i kako treba da izgleda ova emisija. Jako sam ponosna što je ovo veliki šou program i što je svaki takt uživo odsviran. Prosto, emisija teče i beleži svoje uspehe."

Ajde otkrij nam tajnu, ko je stroži Žika ili Saša Popović? Ko više viče?

"Nema tu vikanja, nema tu strogosti. Sve je stvar profesionalizma i ništa drugo.Mi u Grand produkciji od samog početka smo uvek znali ko kosi, a ko vodu nosi. Prosto se znalo kako se stvari postavljaju i znalo se i ako hoćeš nešto da kažeš, promeniš ili predložiš na koji način se to kaže i na koji način se to usvoji. Tu nema priče da je neko strog, da neko viče ili ne viče. Mi smo odrasli ljudi, mnogo godina imamo da bismo vikali. To mladi ljud viču, ljudi u poznim godinama ne viču oni već imaju neki svoj autoritet koji su stekli. Ako ga nisu stekli i ako treba da viču, onda ne treba ni da rade.

Šuška se da Saša napušta Grand, zna li se ko će ga zameni?

"Ja za te informacije ne znam, ne znam da odlazi, niti da dolazi do neke promene, ja to stvarno ne znam. A ni ne razmišljam o tome ko će ga zameniti."

