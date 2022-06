BIVŠI LJUBAVNICI NISU ZNALI DA ĆE SE NAĆI OČI U OČI U UŽIVO PROGRAMU Onda je nastao HAOS! Neprijatno bilo i Dušici i Filipu VIDEO

Dušica Grabović je snimila novu pesmu za koju je uradila spot. Kako smo bili kod nje na snimanju spota sad imamo priliku da vidimo kako izgleda gotov proizvod.

Takođe tada smo je kratko pitlai da li skandali pomažu u karijeri, na šta je odgovorila potvrdno, pa bismo se danas u emisiji s njom dotakli te teme malo detlajnije. S druge strane Filip Đukić je skandal na dve noge.

Šta god da radi, skandal je samo po sebi. I on na taj način privlači pažnju. Pitanje je koliko on to koristi zarad svoje pormocije.

foto: Kurir televizija

- Lepa je najava, lepo si me predstavio, ali si me iznenadio. Više neću da dođem nikad u emisiju zato što si me iznenadio, nisam znala ko će da bude gost - rekla je Dušica Grabović.

foto: Kurir televizija

- Nemoj sledeći put da dovedem Izvorinku Milošević - našalio se autor i voditelj trećeg segmenta Pulsa Srbije Ivan Gajić.

Ni Filpu Đukiću nije bilo ništa prijatnije pošto se sa Dušicom nije video od 2016. godine, posle njihove romanse.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

- Kakva su ovo iznenađenja - začudio se Filip Đukić.

foto: Kurir televizija

Kako je izgledao ceo skandal možete pogledati u videu ispod:

01:47 BIVŠI LJUBAVNICI NISU ZNALI DA ĆE SE NAĆI OČI U OČI U UŽIVO PROGRAMU Onda je nastao HAOS! Neorijatno bilo i Dušici i Filipu VIDEO

