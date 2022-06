MRZIM SVE NARKOTIME! Evo kako Ana Nikolić reaguje kad joj kažu da se DROGIRA!

Ana Nikolić otkrila je da nikada nije probala narkotike. Pevačica je jednom sededla na nastupu što su joj zamerili, a potom je pozvala one koje je prozivaju da se testiraju.

- Kada mi neko samo pomene drogu, doživim fras! Zato sam se svađala na Instagramu sa ljudima koji su pisali da sam na nastupu bila pijana i drogirana. Napisali su da sam na opijatima zato što sam na nastupu sela na binu, a ne znaju da sam pre toga preležala koronu i da nisam mogla da stojim - rekla je Ana.

foto: Kurir

- Ljudi su surovi, lupetaju gluposti, a ni u šta nisu upućeni. Zato sam im zapretila da ću organizovati autobuse do VMA da svi radimo testove na drogu, da nam uzimaju DNK iz kose i provere ko se drogira - dodala je ona.

Ana se povukla sa scene, ali je pevala na jednom splavu pre nekoliko noći.

- Pevala sam zato što je moj prijatelj otvorio splav, ali nemam nameru više da nastupam. Ići ću na tezge jedino ako pronađem način da se teleportujem od kuće do kluba u kojem pevam. Ne mogu više da putujem na nastupe, umorila sam se od toga, a i mrzi me. Znam da me se publika uželela, ali šta da im radim. Želim da spavam u svom krevetu, pored svog deteta, koje čuva dadilja kada sam ja na putu. I kada me smeste u najskuplji hotel, meni je lepše da spavam u svojoj kući.

Nikolićeva je otkrila da će se u jednom momentu preseliti u London:

- Kada završim veliki projekat o kom ne želim još da pričam, napraviću veliki koncert i posle toga me više nećete viđati. Preseliću se u London.

foto: ATA images

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:22 Ana Nikolić samo u brusu igra ispred zgrade