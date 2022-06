OSMAKČIĆ ĆE DEBELO PLATITI ZA SVE! Tukao trudnu devojku, lagao da mu je OTAC UMRO, a zbog ovog će mu preti ZABRANA ulaska u Srbiju

Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić šokirao je javnost kada je pretukao bivšu devojku Viktoriju Mitrović pred kamerama zbog trudnoće, a potom i lažirao smrt oca.

On je izašao iz rijalitija "Zadruga" kako bi navodno "sahranio" oca, za kojeg se ispostavilo da je živ. Budući da je iz Bele kuće izašao na taj način i samim tim prekršio pravila ugovora, moraće da plati kaznu u iznosu od 50.000 evra, a u suprotnom će zbog prekršaja dobiti zabranu ulaska u Srbiju.

Kada je posle nekoliko dana otkrivena prevara, Osmakčić se oglasio na Instagramu.

"Ništa bolje nisu zaslužili. Biće još svega i svačega. Sad sam malo u stresu. Čim sam u Švici, odmah sam u stresu i žurim. Narode, čujemo se uskoro", nije prestajao da se podsmeva svima koji su bili potreseni navodnom smrću njegovog oca Franja.

"Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila... Prestanite da se blamirate, nag*zili vas Osmakčići samo tako", napisao je on.

"U autu sam. Malo je gužva. Ja sam vam dobro. Otac nikad bolji. Lažu kao kerovi i smradovi. Ništa bolje nisu zaslužili. Biće svega i svačega što ću vam izneti i reći. Čim sam u Švici u stresu sam i žurbi. To je to narode, čujemo se uskoro", poručio je on na pomenutoj mreži bez blama.

