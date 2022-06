SREĆAN SAM, ZAR NE VIDITE? Žika Jakšić prvi put o vezi sa mladom advokaticom, ODLEPIO za Tijanom!

Voditelj muzičke emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić već neko vreme uživa sa novom devojkom Tijanom Mijajlović.

- Ako me pitate za devojku, to neću da pričam, ako hoćete da igramo "asocijacije" ni to ne mogu - rekao je Žika o vezi sa novom partnerom.

foto: Printscreen/Instagram

- Srećan sam, zar ne vidite. Nemojte mene da jurite, ne volim ja to. Bolje jurite ove pevače oni su više za to - rakao je Jakšić.

Inače, Tijana Mijailović je bivša supruga fudbalera Crvene zvezde Nikole Mijailovića sa kojim iz braka ima sina. Žika već dva meseca uživa u ljubavi sa advokaticom koja je više od deset godina mlađa od njega.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Informer

