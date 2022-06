ŽIKU JAKŠIĆA DEVOJKE OPSEDAJU! Smuvao 10 godina mlađu PRAVNICU, a sad otkrio: Ne jure me sigurno jer sam LEP!

Nakon kraha čak dva braka Žika Jakšić svoj ljubavni život ne želi više da eksponira, ali zato tvrdo da više sigurno neće ponovo da stane na "ludi kamen". Međutim, nema problem da javno prizna da je omiljen u ženskom društvu i da mu često prilaze devojke.

Žika već dva meseca uživa u ljubavi sa advokaticom koja je više od deset godina mlađa od njega.

Kako je istakao, i sam je svestan da je tako zbog velike popularnosti koju godinama uživa zbog šoua veterana, piše Grand Online.

foto: Printscreen/Instagram

- Televizija i popularnost čuda čine, Šerif Konjević to najbolje zna - rekao je Jakšić u ovonedeljnoj emisiji, a zatim priznao zbog čega mu prilaze devojke:

- I ja mogu to da potvrdim. Ja sam postao popularan i sad kao ja sam nešto mnogo lep, u pa da vidiš kako mi prilaze sa 'Jaoj, Žiko,uuuu', ma popularnost, televizija čini čuda. Kaže mi drug ‘Dobro, Žiko, tebe jure zbog televizije’, pa nego zbog čega će da me jure, pa šta da ti radim, ja sam na televiziji, nisi ti. To je normalno, ja sa tim nemam ništa.

Ipak, u šali je otkrio i da se ne opire mnogo.

- Mene i da jure, na kraju krajeva ja ne begam nigde - našalio se Žika, što je nasmejalo sve u studiju.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

