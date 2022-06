ZORICA BRUNCLIK O SVAĐI SA BOJANIĆEM! Priznala da li bi se javila kolegi, pa otkrila da li će biti deo žirija ZG: Provocirate me!

Pevačica Zorica Brunclik priznaje da kolegu Miloša Bojanića nije videla od rijalitija “Farma“ koji se emotivao 2010. godine, ali da bi se pozdravila sa njim kada bi ga negde srela.

- Miloš Bojanić i Zorica Brunclik su male bebe za sve ono što se danas dešava. Mi smo bili začetnici nešto ga što se zvalo: “Da se posvađamo“. I kad smo se svađali to nije bilo ispod pojasa, iako se svima činilo da je tada stala cela Srbija. Mislim da se i Miloš smeje nekim našim doskočicama. Ovo sada se zove istrebljenje od rijalitija što se prikazuje. Nisam imala prilike da vidim Miloša nakon što se završila ta čuvena “Farma“, ali hrišćanski je praštati. I Miloš i ja smo odrasli i civilizovani ljudi, tako da ne verujem da bi on prošao pored mene, a da ne stanemo da se pozdravimo - ističe Zorica za i otkriva da li će se naći od septembra u žiriju za “Zvezde Granda“.

foto: Damir Dervišagić

- Mene niko nije pozvao. Vi to sada provocirate. Kruže neproverene informacije. Oni imaju savršenu ekipu, koja se toliko uigrala, da kada bih ja došla, to bi bio tektonski poremećaj i to ne bi bilo dobro. Ja bih imala odmah petoro njih protiv sebe. I to bi bio takav poremećaj, da ne bi bilo dobro. Verovatno su članovi žirija rekli: “Jeste vi ludi da dovedete nju?“ - kroz osmeh govori Brunclikova i za kraj se žali da stalno čeka Kemiša kada negde idu.

- Otkriću vam tajnu. Ja Kemiša čitavog života čekam. On počne na vreme da se sprema, odabere sve šta će da obuče i uvek kasni. Uvek mu kažem spremi stvari, a on kao i svaka vaga koja je neodlučna, uveče sve spremi odeću i vidiš sutradan se u garderoberu nešto čuje: “Nisam danas raspoložen za ovu boju“. I to je tako čitavog života - zaključuje Zorica.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

03:18 Zorica Brunclik, Slađa Alegro spremne da naprave lom na svadbi Đanijevog sina