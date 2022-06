KOMŠIJE SAŠE JOKSIMOVIĆA OTKRILE ŠTA SE DEŠAVA POSLE DRAME SA SINOM Ne odvaja se od njega a evo kako je HAOS napravio ispred ŠKOLE

Glumac Saša Joksimović, progovorio je nedavno o tome da je njegov sin pretrpeo vršnjičko nasilje, a naša ekipa posetila je kraj gde žive. Komšije kažu da glumca često viđaju sa naslednikom i da je njegov mezimac Ilija fino i kulturno dete.

- Od kada se desio incident u školi, Saša se od sina ne odvaja ni minut. Ako je on na snimanju, tu je njegova supruga Nevena. Nismo znali da proživljava to dete neprijatnost u školi. On je mirno i vaspitano dete. Uvek se fino javi. Nije to dete koje bi izazvalo problem u školi. Baš smo bili šokirani šta se desilo. Kada smo ga pitali šta se dešava, Saša je rekao: “Ništa me ne pitajte, proživljavam dramu, baš sam uznemiren. Ovo je haos šta se dešava, ne mogu danima da se smirim. Ako treba neću ići ni na posao, neću raditi, dežuraću ispred škole, samo neću dozvoliti da mom sinu fali dlaka sa glave”, kaže starija gospođa koju smo zatekli u ulici gde žive Joksimovići.

U obližnjem marketu kažu da Sašina supruga često dolazi, za razliku od njega.

- Ženu gledamo, njega retko. Ona dolazi da kupuje osnovne stvari. Saša je stalno u nekom haosu. Žuri. Viđamo ga sada često kako dovozi i odvozi sina, a i u parku su stalno zajedno. Baš smo se potresli kada smo čuli da to dete preživljava nasilje. Čujemo da je Saša baš uznemiren - kaže naša sagovornica.

Inače, jedna komšinica nam je otkrila da je Saša besneo kada se sve to desilo, pa danima nije mogao da se smiri.

- Vikao je ispred škole. Pokušavao je da se smiri, ali kada je video da je njegov sin tužan i povučen i da ne želi da ide u školu, Saša nije mogao da se smiri i vikao, da će ovo isterati na čistac. Tražio je i roditelje te dece koja su ga napala, međutim nije uspeo da dođe do njih. Ta deca koja su njegovog sina napala su nevaspitana. Često vrište, udaraju jedni druge. Ma to je haos. Bože, u šta nam raste omladina. Ko tu decu vaspitava. Šta će kasnije raditi kada odrastu, kada se sada ovako nekontrolisano ponašaju - kaže jedna starija komšinica.

