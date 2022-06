SVAŠTA ME STREFILO POSLE OPERACIJE: Đanijeva žena iskreno o zdravlju, svadbi sina i Seki Aleksić koja je bila NAJVESELIJA

Žena pevača Đanija, Slađana Trajković sumirala je utiske sa svadbe sina.

Slađa kaže da je na slavlju bilo prelepo, a da je pevačica Seka Aleksić bila najveselija.

- Svi kažu da je bilo prelepo, jako veselo, nije bilo problema. Svima se ovim putem zahvaljujem što su nas ispoštovali. Seka kraljica, legenda je bila najveselija, čekam punoletstvo njenog sina da se revanširam. Od srca se veselila kao da je ona ženila sina, a ne ja - počela je Slađa.

- To je prvo naše veće veselje, imamo dosta prijatelja, familije, rođaka, najverovatnije su nam neki i promakli, nije ništa zlonamerno. Đani je u spidu, radio je, deca su to organizovala fantastično, ja sam pomogla koliko sam mogla - ističe Slađa u "Premijeri".

- Nije što su moje snaje, nego su stvarno divne, Moja ćerka Sofija je malo prgava, Bog neka joj je u pomoći. Sad je sve drugačije, ali neka hvala Bogu, ja sam srećna - dodaje Đanijeva supruga.

- Ja sam baka koja sve dopušta unucima! Đani je jedan narodski čovek, nije što je moj muž, nego zvezdetina - priča ona.

Osvrnula se i na težak period koji je imala početkom ove godine, kada je operisala tumor.

- To je bilo stresno i za mene i moju porodicu. Svašta me strefilo posle toga, i psihički... To je sve iz glave - zaključila je Slađa.

