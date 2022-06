ČOLA SUPRUGU KRIJE KO ZMIJA NOGE: Evo čime je Aleksandra zavela Zdravka, a jedan JEZIV događaj napravio im je PAKAO od života!

Najveća balkanska zvezda Zdravko Čolić, otkako je ušao u domove širom regiona, postao je omiljeni lik skoro svake kuće, ali privatni život je uspeo donekle da sačuva i svoju porodicu skloni van javne scene.

Iako je bio jedan od najpoželjnijih muškaraca u staroj Jugoslaviji, njegovo srce ukrala je Aleksandra, s kojom ima dve ćerke. Zdravko i Aleksandra na večnu ljubav izabrali su 1. maj, 2001.

U vreme kada je izgovorio “da”, Zdravko je imao punih 50 godina, a statusa večitog neženje odrekao se zbog Aleksandre koju je upoznao još dok je bila student geografije. Pre nego što su stali pred matičara zabavljali su se jedanaest godina.

- Nas dvoje smo se venčali potpuno spontano za 1. maj. Svi su mislili da je skrivena kamera jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi pa je to bilo dža ili bu - priznao je jednom prilikom pevač. Na pitanje kako ga je Aleksandra osvojila, odgovorio je: - Očarala me je svojom jednostavnošću i prvrženošću. Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu.

foto: Printscreen/Paparaco lov

U braku su dobili dve ćerke, Unu i Laru, a uprkos tome što mediji u stopu prate Zdravka Čolića, čija karijera traje duže od pola veka, javnosti dostupe fotografije njegove izabranice mogu se izbrojati na prste jedne ruke.

Malo je poznat podatak da se Aleksandra Čolić može videti u poslednjem kadru spota za pesmu “Tebe čuvam za kraj”, koji je snimljen u Lisabonu.

Naime, mnogi su se pitali zašto se Aleksandra, sa kojom Čolić ima dve ćerke, gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti. Jedan od razloga je incident koji se svojevremeno dogodio.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti – rekao je Čola u jednom intervjuu.

1 / 8 Foto: Printscreen/Paparaco lov

Naime, mnogi su se pitali zašto se Aleksandra, sa kojom Čolić ima dve ćerke, gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti. Jedan od razloga je incident koji se svojevremeno dogodio.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čola u jednom intervjuu.

On je objasnio da je u ovom slučaju sreća u nesreći bila to što njegova zakonita supruga nije ljubomorna, pa se drama brzo završila.

- Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razume moj posao. Mislim da to pozitivno deluje na nju. Ona to doživljava kao dobro i lepo, kao nešto što predstavlja deo mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Verujem da može da joj bude samo drago zbog toga - rekao je pevač jednom prilikom.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs

Bonus video:

00:35 TATA, VOLIMO TE! Zdravko Čolić prišao ĆERKAMA na koncertu, a snimak raznežio region, one počele da VRIŠTE!