JA SAM LADOVINA, TAMARA JE RAZMAZILA ĆERKU! Emir Habibović priznao kako pomaže oko ćerke i otkrio: Ariana LIČI na mene!

Emir Habibović nedavno je dobio ćerku Arianu sa svojom partnerkom Tamarom Selimović, koja je petnaest godina mlađa od njega, a za Kurir je ispričao kako su se njih dvoje snašli u ulozi roditelja. Pevač je iskreno rekao kako je Selimovićeva više angažovana oko bebe, ali i da se on još uvek ima strah da je ume u ruke. Habibović je ispričao i kako ćerkica liči na njega, ali i da se već sada vidi da je veoma tvrdoglava kada nešto želi.

foto: Printscreen/Instagram

- Dobro sam i srećan sam. Uspeo sam da odvojim vremena da dođem na promociju Nadičinog albuma jer su sa bebom Tamara i baba. Moram da priznam da sam u prednosti u odnosu na Tamaru jer mi Ariana nije prvo dete, snašao sam se baš lepo. Više vremena sam sada odvojio za malu Arianu i posvetio joj se, nego što sam to ranije činio. Hvala Bogu, sve je onakako kako bi trebalo - započeo je Habiović. On je onda otkrio kako se njegova 15 godina mlađa devojka snašla u ulozi majke po prvi put:

foto: ATA Images

- Mogu vam reći, Tamara se snašla mnogo lepo. Iskren da budem, plašio sam se malo kako će se navići. Imali smo veliku podršku porodice, tako da je brzo sve naučila i savladala. Svaki početak je težak, ali ovo je srećan početak i onda nam nije težak. Tamara je sve savladala što se tiče majčinstva. Sve su to slatke muke, ali mi najteže pada to neko nespavanje i buđenje noću. Tokom noći, kada me probudi plač ćerkice, uvek pomislim dobro je, hvala Bogu da se čuju deca u kući.

foto: Privatna arhiva, Kurir TV

Neka plače, samo da je živa i zdrava. Ustajem i ja uveče da čuvam Arianu, ali ako se Tamara već probudila i ustala kod nje, ja nastavim da spavam. Malo sam ja više ladovina, ali u suštini o detetu brinemo oboje - kazao je on i kroz osmeh priznao da Ariana lići na njega:

foto: Privatna arhiva

- Ćerkica liči na mene! Tvrdoglava je, kada nešto poželi plače dok ne dobije. Navikli smo je na ruke i sada moramo da vidimo ko će da vodi brigu o tome. Majka je razmazila, nisam ja. Nekako se plašim još uvek da je uzmem u ruke. - ispričao je Emir.

foto: ATA Images

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

03:52 Ivana Selakov i Mirza Selimović o planovima za Novu Godinu