BUDI STARLETA, SAMO ŠTO DALJE OD MENE! Izvorinka Milošević brutalno iskrena: Ne možeš biti i PEVAČICA I PRODAVAČICA LJUBAVI!

foto: Kurir televizija

Izvorinka Milošević važi za osobu koja sve kaže direktno u lice, a šta zaista misli o ženama koje se kriju iza profesije pevačica otkrila je voditeljki Ljilji Stanišić u Sceniranju.

- Ja ne mislim ništa o njima, svako ima pravo da se bavi čime hoće. Budi starleta do sutra, samo što dalje od mene. Budi šta hoćeš, prodaj ljubav, ali mi nismo isto. Ne može da bude pevačica i prodavačica ljubavi. Nismo iz iste priče, ti samo hvataš mikrofon i kao nešto. Nažalost mladi misle da je to muzika, pevačica, a to je zapravo zabavljačica. 21 je vek, treba razlučiti šta je pevač a šta zabavljač - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Izvorinka je potom rekla da se ne može biti i pevačica i prodavačica ljubavi istovremeno.

- Uglavnom mislim da svako ima pravo da sa svojim životom šta hoće, ali da se nazove pravim imenom. Ne može biti i pevačica i prodavačica ljubavi. Jednostavno treba da se napravi komisija koja će odrediti ko se čime bavi u muzičkom smislu - rekla je Izvorinka Milošević.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

