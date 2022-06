BRANKA SOVRLIĆ IZNELA INTIMU: Muž joj je bio menadžer, a ovako je zaradila veliko BOGATSTVO! Njih gleda kao svoju DECU

Pevačica Branka Sovrlić progovorila je o brojnim aktuelnostima, pa se prisetila svog detinjstva i početka karijere, kada je i upoznala svog sadašnje muža, tadašnjeg menadžera.

Ona je tada nastupala sa popularnim pevačem na moru.

- Upoznala sam ga 1980. godine, nastupala sam sa Miletom Kitićem na moru, došao je moj suprug da preuzme orkestar da krene na turneju sa Tomom Zdravkovićem, koji je tada snimio pesmu ''Hej Branka'', sasvim slučajno. Od tada smo zajedno, video me i rekao ''Ili moja, ili ničija'' - priča Branka.

- Moj muž je iz Sarajeva, živeli smo u Beogradu, bio je teži period baš kada sam imala solističke koncerte, na ploči sam imala tri hita. Napravio mi je koncert u Hali sportova, to je bilo prepuno, on mi je bio menadžer. Sve sam obišla, nekada i po tri solistička koncerta dnevno, preko sto iza sebe. Mi smo pravi spoj - kaže Sovrlićeva.

O njenom bogatstvu se mnogo priča, a ona to komentariše ovako:

foto: Printskrin/Premijera

- Ne gledam na to tako, imamo dva restorana... Imam dva stana, i stan i kuću u Sarajevu. Nešto smo nasledili nešto zaradili, nemam poroka, pored krpica volim da imam i lepu kuću. To je bilo davno kada sam bila opljačkana, nema nijednog pevača koji nije opljačkan, slikala sam to i posle. Gledaoci su tražili da vide, to je njima interesantno, snimili su.

foto: Printskrin/Premijera

- Rođena sam u Mostaru, moj tata je vojno lice bio, posle desete godine sam se preselila u Skoplje. Trenirala sam džudo, mama me gldala sa prozora jer mi je bio preko puta. Bila sam čak prvakinja Srbije u džudou. Puno sam mladolika zbog sporta - kaže Branka.

Za kraj se dotakla naslova u novinama koji se tiču njenog potomstva, pa otkila da li joj je žao što nema svoju decu.

- Malo su novinari preuveličali, takva je sudbina, nemam svoju decu, ali imam decu mog brata. Oni su kao moji, oni već imaju unučiće. Oni mene zovu tetka, jer sam ja njima lepa, ne zovu me ni nana ni baba, već tetka. Obožavam ih i kad god idem negde na put, njima moram nešto kupiti. Uvek volim da usrećim drage ljude - zaključila je Branka Sovrlić u emisiji "Premijera".

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs

