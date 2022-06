DUŠICA GRABOVIĆ KAO SIRENA: Preko grudi PLIŠ, a ispod providno! Svi gledaju da li pevačica nosi GAĆICE (FOTO)

Pevačica Dušica Grabović na jednom prestoničkom događaju pojavila se u veoma izazovnoj kombinaciji.

Dušica je nosila nikad kraću haljinu, koja ima providne delove, a preko grudi plavi pliš.

Ona je ponosno, dignute glave šetala nasmejana i pozirala fotografima. Iako mnoge poznate dame ispod ovakvih haljina ne nose gaćice, Dušica je nosila jedne u bež boji.

Inače, Dušica je imala neprijatnu situaciju kada su je optužili da se bavi prostitucijom.

- Odjeknuće kao bomba, kada čujete ko je sve ovo namestio i tu priču zbog čiste gluposti. Javna ličnost je u pitanju u saradnji sa vašim kolegom je to napravila. Tako da neću sad to da pričam, pošto nipošto o tome ne smem da govorim. Nikako. Ta odoba je na sve spremna. Pa, što ne bi i meni napravila pakao od života, kada nema osećaj za roditeljstvo ili bilo šta. Videćemo se ona i ja. Znam sve, do poslednjeg detalja. Videće ljudi sa kim se tužim - rekla je i otkrila Dušica.

