NASTAĆE HAOS! Dušica Grabović otkrila da joj je ONA smestila priču o prostituciji: TA OSOBA JE NA SVE SPREMNA! ODJEKNUĆE KAO BOMBA

Pored Filipa Đukića gošća trećeg sata Pulsa Srbije kod autora i voditelja Ivana Gajića bila je Dušica Grabović, koja je progovorila o prostituciji i sve šokirala.

Uz ime pevačice i bivše rijaliti učesnice Dušice Grabović u posle vreme vezuju se isključivo optužbe na račun njene navodne umešanosti u prostituciju.

foto: Kurir Televizija

- Tek će da ide tužba. Mene policija nije kontakrirala ni u kom slučaju - rekla je Dušica Grabović.

foto: Kurir televizija

A onda je nastavila o celoj temi.

- Odjeknuće kao bomba, kada čujete ko je sve ovo namestio i tu priču zbog čiste gluposti. Javna ličnost je u pitanju u saradnji sa vašim kolegom je to napravila. Tako da neću sad to da pričam, pošto nipošto o tome ne smem da govorim. Nikako. Ta odoba je na sve spremna. Pa, što ne bi i meni napravila pakao od života, kada nema osećaj za roditeljstvo ili bilo šta. Videćemo se ona i ja. Znam sve, do poslednjeg detalja. Videće ljudi sa kim se tužim - rekla je i otkrila Dušica.

Kurir.rs

