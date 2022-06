MARKO UBICO, OBRUKAO SI NAŠ KRAJ! Haos na groblju u Laništima: Komšije htele da LINČUJU Osmakčića! Poručili mu da se NE VRAĆA

Strasti oko lažiranja smrti Franja Osmakčića, oca Marka Osmakčića, kojeg je na taj način izvukao iz "Zadruge", ne stišavaju se.

foto: Printscreen YouTube

Iako je cela nacija i dalje ogorčena zbog njihovog bizarnog postupka, na njih su i dalje posebno revoltirani u selu Laništa, kao i u Marković Polju u blizini Brčkog. Nakon što je posle izrežiranog bekstva iz rijalitija otišao u Švajcarsku, Marko je početkom ove nedelje odlučio da prvi put posle skandala ode u svoje selo. Iako je mislio da će proći nezapaženo i da će tamo u miru moći da provede nekoliko dana, situacija na terenu je bila potpuno drugačija, pa je Marko bio prinuđen da odatle pobegne posle samo sat vremena!

foto: Printscreen/Zadruga

Kako navodi naš izvor s lica mesta, njemu je u Laništima, gde Osmakčići imaju porodičnu grobnicu, i u Marković Polju, gde mu je doskoro živela baba Ana, pretilo linčovanje od njegovih komšija.

foto: Nenad Kostić, screenshot

- Marko je došao u utorak u selo oko tri sata po podne. Otišao je do kuće, uzeo neke babine stvari, verovatno kako bi joj odneo u Švajcarsku, gde ju je Franjo sklonio nekoliko dana pre nego što je izmislio svoju smrt. Nije bio dugo tamo, možda 15-20 minuta. Posle se odvezao do groblja u Laništima, gde mu je deda sahranjen i gde je navodno trebalo da i Franjo nađe večni mir. Mnogi ljudi iz sela su ga videli i prepoznali kad je išao centrom sela. Imao je dobar auto, iz njega je treštala muzika. Kao da se ništa nije dogodilo i kao da nas zbog svojih laži nisu obrukali za sva vremena. Odmah se po selu pročulo da je došao. Mislim da na grobu nije bio ni pet minuta kada je najmanje 20 ljudi došlo. Oni su odmah počeli da ga dozivaju po imenu i da ga psuju - priča nam stanovnik Laništa, pa nastavlja:

foto: Nenad Kostić, screenshot

- Nekoliko njih je odmah otišlo do njega. Počeli su da ga vređaju, govorili mu da njega i Franju treba da bude sramota zbog laži i da odmah ode odatle i da se više ne vraćaju. Marko se u početku zbunio kad ih je video u tolikom broju. Pokušao je i da se opravda da je sve to bila igra i rijaliti, da ne treba sve da shvataju ozbiljno. Tek to je isprovociralo ljude, u to su došle i neke žene, koje su počele da ga kunu. Rekle su mu da treba da se stide jer su ljudi iz sela poverovali da je Franjo umro, spremili su se i da idu na sahranu, kupili cveće i palili mu sveće za pokoj duše. Nazivale su ga i ubicom, verovatno zbog toga što je Viktorija abortirala, ali i zbog Matee, koja je izgubila bebu zbog Franjinih pretnji. Jedan mladić ga je pitao i zašto je ostavio "pokojnom" ocu poruku na grobu, na šta je on rekao da on nema veze s tim i da je sve Franjino maslo - ispričao nam je komšija koji je svedočio ovom incidentu.

1 / 11 Foto: Printscreen/Instagram

Neprijatna situacija kulminirala je kada ga je jedan krupniji muškarac uhvatio za ruku i na silu ugurao u automobil.

- Taj čovek ga je bukvalno vukao po groblju do auta, Marko nije ni pisnuo, samo je gledao u pod. Ugurao ga je u auto i poručio mu je da se niko od Osmakčića ne pojavljuje u selu, jer nisu ni svesni kako će proći. Odjurio je za sekund - završava naš izvor.

Nedugo nakon toga Marko se uputio za Tuzlu, a zatim i za Banjaluku, gde je u jednom muzičkom studiju snimio i pesmu, o čemu je obavestio svoje pratioce. O incidentu u Laništima, očekivano - nije rekao ni reč.

Kurir.rs/A.P.

