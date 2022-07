NA OVAJ NAČIN NIKOLINA PIŠEK JE DOLAZILA I DO 50.000 €! Nije je izdržavao muž Vidoje, od ovoga je ŽIVELA

Nekadašnja voditeljka Nikolina Pišek pre dva meseca ostala je bez supruga Vidoja Ristovića, te je malo potom ušla u javni sukob sa njegovim ocem, Vitorom Ristovićem, odnosno Mišom Grofom, oko nasledstva.

Međutim, Nikolina Pišek, kako ona tvrdi, godinama dobro zarađuje, a nekad je to najviše bilo zahvaljujući poslu voditeljke.

- U vreme kad sam ja radila znala sam da jako dobro zarađujem. Ne znam koliko sad voditeljke zarađuju... - kazala je ona pre nekoliko meseci, te navela da se dugo oslanja i na veliki novac koji dobija od reklama.

- Pošto sam pokrivala celu regiju, da tako kažemo, onda su znali da me angažuju često za raznorazne stvari, zaštitno lice za ovo, za ono, za levo, za desno, nebitno... Tu se dalo jako dobro zaraditi, onako, od 15.000 do 50.000 evra, to su bili honorari - istakla je Nikolina tad.

