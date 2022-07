MILE I MARTA SU SE GRČEVITO BORILI DA JE OPERU! Ovo je istina o prevari Elene Kitić, evo šta je radila Franu Pujasu IZA LEĐA!

U proteklih nekoliko dana, goruća vest na svim portalima je navodna preljuba Elene Kitić.

Naime, pevačica je prevarila Frana Pujasa, nekadašnjeg zadrugara sa reperom Mihailom Miksom Vujićem. Tim povodom oglasio se Franov najbliži prijatelj Marko Đedović.

Kako komentarišeš trenutna dešavanja na relaciji Fran-Elena, da li je njen postupak i korektan prema njumu? Reč je o prevari?

- To što je ona uradila nije fer prema njemu. Nije sačekala da izađe iz rijalitija i reši sa njim to što ima. Pre nego što je ušao u Zadrugu, njegove stvari su bile kod nje u stanu, do momenta kada nije odlučila da po svemu sudeci udje u drugu vezu i izbaci ih u neki iznajmljeni stan. Mogla je da reši sve to na normalan način, ovim gestom pokazala je svoj nemoral. Njena bliska osoba, rekla je Franu nakon izlaska kako stvari zapravo stoje, njegova dobra volja je bila da o tome ćuti, dok stvari nisu izmakle kontroli. U medijima su se njeni roditelji Mile i Marta, grčevito borili preventivno , da operu situaciju koju je stvorila Elena, jer sam cuo da su se oglašavali kako je tek sad usla u tu vezu (ako ne gresim) ali ovo se oprati ne može - rekao je Đedović za Pink.rs.

Kakve planove su imali Fran i Elena, nakon njegovog izlaska?

- Fran i Elena imali su u planu da putuju nakon njegovog izlaska u Dominikansu Republiku, ali se plan izjalovio jer se on putem baraža vratio u rijaliti. Ona je u tom momentu imala vremena da se izjasni i okonča vezu, ukoliko je to istinski želela. Izabrala je da laže i radi iza leđa. Ova saga me jako podseca na sagu Subotici, Marinkovici i Peca - kazao je Đedović.

U medijima smo imali priliku da pričitamo razna spekulisanja na temu Elene i Vojaža, da li znaš nešto o tome?

- Jedino što znam, to je da je govorila kako on želi da snime pesmu. Fran s tim nije imao nikakav problem, podržao bi je kada bi do toga došlo. Ona je prva potenciralu tu priču i ljudima govorila da Vojaž gaji simpatije prema njoj. Fran je prema Eleni uvek bio maksimalno fer, trudio se da joj udovolji i razume njen posao, njoj očigledno to nije bilo dovoljno. Fran je nakon svega, jedino ljut na sebe, ne krivi treću osobu, a ni nju. Dopustio je da posveti vreme i sebe nekom ko to nije žaslužio. O njoj ne želi da priča loše, to govri o njemu, kakav je čovek, a ona svojim postupcima dovoljno priča o sebi. Najbizarnije mi je njeno druženje sa bivšom devojkom sadašnjeg dečka, to govori mnogo toga - zaključio je Đedović.

