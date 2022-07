ELENA VARALA FRANA DOK JE BIO U ZADRUZI! Skinula najboljoj drugarici dečka, a sada se oglasio Pujas i šokirao REAKCIJOM!

Pevačica Elena Kitić prevarila je bivšeg zadrugara Frana Pujasa dok je on učestovao u "Zadruzi 5".

Ona je to uradila sa reperom Miksom Vujićem, bivšim dečkom svoje najbolje drugarice.

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

Sada se tim povodom oglasio Fran i kratko prokomentarisao neverstvo bivše devojke:

- Ja sam to znao, meni je to rekla jedna osoba bliska Eleni, ali ne želim da komentarišem, neka uživaju i to je to! - poručio je Pujas.

foto: Printscreen/Premijera

Ljubav Elene Kitić i Frana Pujasa počela je nešto pre početka "Zadruge 5", a nakon njegovog izlaska iz četvrte sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, o čemu je naš portal prvi pisao. Nakon ekskluzivnih paparaco snimaka, Pujas nije želeo da prizna da su oni u vezi, sve dok u "Zadruzi 5" nije dobio video-čestitku od Elene za Novu godinu.

foto: Ana Denda

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

03:48 MILE KITIĆ OKUPIO JUŽNI VETAR! Fanovi oduševljeni