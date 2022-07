DIVLJAKUŠA DALILA PONOVO ZAKRVILA SA CAREM! Nakon žustre rasprave on u emisiju došao IZGREBAN, a Mujićka ide SAMA nazad u Šepak!

Dalila Dragojević nije se smirila nakon napada na Foto - reporterku Kurira, već se posvađala i sa svojim dečkom Filipom Carem, koji je na kraju izgreban otišao u emisju.

foto: Kurir

Dalilina histerija je trajala očigledno cele večeri. Kako tvrdi naš izvor, ona se u berbernici svađala s Carem.

foto: Kurir

Ništa novo, jer su ljudi imali priliku to svakodnevno da gledaju. Ona, očigledno, ne može bez haosa, pa je s takvim ponašanjem nastavila i van rijalitija. Zbog čega je divljala na Cara, nije nam poznato.

1 / 21 Foto: Printskrin

On se iz berbernice uputio na televiziju Pink, gde je gostovao u emisiji "Narod pita", a pred kamere je došao izgreban. Iako nije objasnio odakle mu ogrebotina, mnogi pretpostavljaju da je upravo od Dalile.

foto: Printskrin

Inače, nakon gostovanja, on je kolima na Terazijama pokupio Mujićevu, koja je spakovala kofere u automobil i negde otišla s njim. On je najavio svoj odlazak u Hrvatsku posle 22 meseca.

foto: Kurir

Inače, Dalila ide sama u Šepak da se suoči sa ocem Husom Mujićem.

- Otac me očekuje samu, nije za moju vezu sa Filipom, kao što nisu ni njegovi, jer to smo mi sve napravili, niko nam drugi nije kriv. Da je to sve bilo normalno, ne bismo imali te probleme koje imamo sada, ali eto, željno me iščekuje i u utorak odlazim kući, rekla je Dalila u emisiji "Premijera-vikend specijal.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

01:11 Dalila na proslavi Zadruge