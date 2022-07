OVAKO JE PROTEKLA OPERACIJA MILJANE KULIĆ: 2 sata joj je bilo MUKA, trpela bolove, Marija PRETRNULA OD STRAHA, sva se TRESLA!

Miljana Kulić je operisala želudac u Turskoj. Bivša zadrugarka otišla je na operaciju koju je dugo priželjkivala, a odlučila se na ovaj potez kako bi smršala.

Njen dečko Nenad Macanović Bebica je na svom Instagram profilu kratko otkrio da se Kulićeva operisala i da je u dobrom stanju.

Nakon njega, za Pink.rs se oglasila Marija Kulić, koja je bila nešto opširnija.

- Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obe. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je bolelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer ceo dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane. Hvala - poručila je Marija.

