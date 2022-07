DOLAZILA JE KOD NAS NA 13 SLAVA ZA 13 GODINA 13 BDENJA Misterija baksuznog broja u životu Zorana Marjanovića, njegova JEZIVA priča

Kompozitor Zoran Marjanović pre samo nekoliko dana zvanično je osuđen od strane suda za ubistvo supruge i pevačice Jelene Marjanović.

Nakon ove užasne tragedije, Zoran Marjanović doneo je odluku da se upusti u rijaliti avanturu, te je ušao u "Zadrugu".Tokom boravka na imanju u Šimanovcima, obavio je razgovor sa cimerom Lepim Mićom, koji ga je ispitivao o pojedinim detaljima njegovog odnosa i celokupnog skandala oko Jeleninog ubistva.

Zoran je tokom razgovora sa Lepi Mićom, pre uključenja u Zadrugu o izvesnoj Zorici, a potom se dotakao i samog svirepog ubistva supruge Jelene.

- Ona žena, laka joj crna zemlja, eto, 13 godina je dolazila u našu kuću, zna od kada sam klinac bio, zna koliko sam u veri, i ona je patrijahalno vaspitana, nama je porodica bila srž, ono što svim Srbima treba da bude, moral, vera i na to se ne da. Zato smo mi bili vezani, kada je počelo sve ovo da se dešava, ona žena je bila pogubljena, nju zaustavljaju na kapiji i pitaju je za sektu, ona nije znala ništa.

- Ja je pitam kako ne znaš ništa Zorice, bila si kod nas na 13 slava za 13 godina, 13 bdenja u Sabornoj crkvi, kako to pominješ? Ja njoj to praštam, ona je bila pogubljena i od bolesti, tragedije i svega, eto... ja sam rešio, ili padam, ili ustajem, digao sam se kao tigar, došao sam ovde da me ljudi vide, ta čitava priča moja može da traje satima i satima. Na to je na neki način prirodno.

