SIN JE BACIO PESAK NA MENE! Vesna Đogani prvi put o porodičnim problemima, ovako sve REŠAVA, pomenula ĐOLETA

Brojni skandali pratili su brak Vesne Đogani i njenog supruga Đoleta, a među ovim ljubavnim parom vlada mirna luka.

Danas su ponosni roditelji dvoje dece, čijem odrastanju i vaspitanju su dali svoj maksimum.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada je moj sin išao u predškolsko, sećam se, iz revolta je bacio pesak na mene jer nije hteo da ide kući, i to prvi i poslednji put tada. Jako se uznemirio jer mi prekidamo njegovu igru, a on kao mali nema osećaj za vreme. On je tim postukom ugrozio moj autoritet kao roditelja, ali sam ja kao roditelj lepo rekla "Ljubavi ti si mene sad jako povredio, ja sam tvoja mama i mnogo te volim, ali ne želim da povrediš tim peskom. Možemo da ostanemo još pet minuta". Tako dobijamo kompromis, najbitnije je da mi pričamo. Tako on nikada više nije želeo mene da povredi - ispričala je Vesna.

foto: Printscreen/Instagram

Mnogi se pitaju kako su nakon toliko godina Vesna i Đole poput dva zaljubljena klinca, a recept za uspešan brak i harmoničan odnos u porodici Đogani samo kompromis.

- Istu stvar sam primenjivala i u priči sa mojim Đoletom, ali i on sa mnom. Uvek jedno drugom otvoreno kažemo šta nam ne odgovara i zbog čega, razgovaramo otvoreno i o tome kako se osećamo oboje u svakoj situaciji, a danas generalno partneri ne pričaju. Ja imam Đoleta koji je Rak u horoskopu, znači preemotivan je i prezatvoren tako da ja realno nikada ne znam koliko je sati kod njega. Zato ja očekujem da mi on sve kaže, ali moram da priznam da se dosta promenio zbog mene. Od kada smo krenuli tako o svemu da pričamo mi više nemamo problema- otkrila je pevačica, a nedavno je otkrila da uživa u mali znacima pažnje kojima njen suprug neretko začini njihov odnos.

- Veoma često me iznenadi, čak nevezano za praznike. Svaki put kad vidi da mi se nešto dopada ili proceni da mi baš to nešto treba, on mi kupi.

foto: Kurir

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

02:02 ŠOKANTNO! Vesna Đogani za Kurir TV otkrila kakve se DEVOJKE SVIĐAJU ĐOLETU: Njemu ne prilaze, zbog ovoga MENE TO VIŠE NE DOTIČE