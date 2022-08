MILJANA OVO NIKAKO NIJE SMELA DA URADI! Dr Veličković objasnio zbog čega se Kulićevoj pogoršalo stanje

Doktor docent Klinike za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije Dejan Veličković govorio je o problemu Miljane Kulić.

On je istakao da je najveći problem to što se pacijenti odmah nakon intervencije vrate u Srbiju iz Turske.

- Miljanu Kilć ne poznajem i kao stručnjak mogu da kažem o takvoj vrsti intervencije i ozbiljnosti operacije. Glavni problem je u tome što je urađena intervencija koja je veoma ozbiljna i onda drugi dan nakon intervencije umesto da ste u bolnici vi se vratite iz Turske u Srbiju. Ta operacija je specifična jer komplikacije mogu da se dese i posle pet-šest dana. Ona jeste bezbedna, rutinska ali ima svoje komplikacije, a to je krvarenje, popustanje šavne linije gde je želudac smanjivan i imamo kasnije komplikacije koja su razna suženja, stenoze i tako dalje. Te komplikacije mogu da se jave prvih tri dana ili prvih sedam do deset dana. Osnovni problem u ovom slučaju je da vam urade operaciju koja je ozbiljna i podrazumeva uklanjanje 75 procenata želudca, a vi drugi dan sednete u avion i dođete u Srbiju. Problem je što ćete biti u zemlji gde nije vaš hirurg, doktor koji je vaš operisao, s obzirom na to da je ta operacija specifična, malo ima ljudi u Srbiji ko se bave barijatrijom i zna da rešava komplikacije te operacije. Znači, pacijent će da dođe iz Turske u Smederevo i ako se isklopmplikuje u nekom gradu, onda ćete biti u problemu da oni reše komplikacije.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Doktor objašnjava i to da li je Miljana životno ugrožena.

- Verovatno može da bude. U Tursku idu prevashodno zbog cene, a najvažnije je da se ljudi raspitaju ko ih operiše, gde taj čovek radi u kakvoj ustanovi jer se radi o zdravlju. Koliko sam ja pročitao da ona krvari iz slezine, verovatno je nastalo oštećenje slezine tokom operacije koje je na opraciji stalo, pa se nakon operacije aktiviralo. Izvađena je slezina koja je bila izvor krvarenja. Ako je samo slezina onda će to biti u redu, ali ja to ne znam. Ja sam bio u Turskoj na edukaciji koja je ozbiljna zemlja i koja ima vrhunsku medicinu i ta operacija u njihovim vrhunskim bolnicama je skuplja nego ovde. Problem je taj što naši ljudi ne idu u te vrhusnke ustanove nego idu preko nekih agencija u ne znam kakve bolnice zbog niskih cena. Skoro je poznati stomatolog premunuo, a koji je Turskoj operisan. Idu da operišu želudac kao da je to neka kozmetika, a nije sesti u avion i vratiti se - smatra stručnjak.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Lj.S.