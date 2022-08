LEPOMIR BAKIĆ SREĆOM IZBEGAO FATALNE POSLEDICE Lekari mu rekli da se ovo desilo nekome drugom UMRO bi! EVO ŠTA GA JE SPASLO

Lepomir Bakić nedavno je imao ozbiljnu nezgodu. Tokom boravka u Banji Ždrelo, spuštajući se niz tobogan, polomio je obe pete. Za teške povrede i, kako kaže kraj bodi bilding karijere, krivi upravu i menadžment banje, koja demantuje da je kriva za njegove povrede.

- Nalazim se u Gornjem Milanovcu, u porodičnoj kući kod svojih roditelja i iza mene je moj Zid ponosa, kako da ja zovem. Obio sam operaciju, kada su mi leari rekli šta sve mmože da se desi, da se ubacuju titanijumske šipke, da će oporavak tajati duplo duže, nego da se ne operišem - rekao je Lepomir Bakić u Pulsu Srbije na Kurir televizije i dodao:

- Leva noga i nije toliko ugrožena kao desna, desna je zrela za operaciju. Oslučio sam se da probam uz Božiju pomoć i moju volju i sb+nagom moje psihe da pokušam da prohodam bez operacije - ispričao je Bakić.

Objasnio je i šta se desilo.

- Postoje dva bazena. Jedan unutrašnji i jedan vanjski. Čak i kada je padala kiša kupali su se u oba,oni proaju karte za ceo kompleks. Unutrašnji deo ima vruće vode, i jedan deo bazena spolja ima vruće vode. Ostali bazeni su sa normalnom vodom. U unutrašnjem delu postoje dva tobogana koja su krivudava i iznad njih postoji kamera i čovek koji stoji i kaže kad ko može da se pusti. Stalno. To su dva tobogana, jedan je žute, drugi plave boje. I otprilike su za decu. Pet puta sam se tog dana spustio, ali ne svojom željom posebno. Spuštali su se roditelji sa decom. Tobogan je radio. Ljudi su se kupali kada je kiša počela da pada. Bila su dva klinca koji su želeli da se fotografišu sa mnom, pitali me za sina, i ja sam rekao da ću se spustiti sa njima. Igrali smo se i rekao sam da je dosta i da idem kod Teodore da ne bude sama, devojke koja je pošla sa mnom, a koja je inače balkanski i državni šampion u bikini fitnesu. Sedeli smo u bazenu i opet su došla ta dva klinca, rekla mi da nema guve, da nećemo čekati red i da se još jednom bacimo niz tobogan. Rekao sam im da hoću, ali samo još ovaj put. i svi srećni dođemo gore, i kažem ko će prvi i momak jedan kaže da će on, i spšustio se. On se, jer nije težak, zaustavio. Makimalno sam se stegao. I da je sreća što se meni desilo, nego da se desilo nekome ko je neutreniran, koji je mršan ili suviše gojazan, jer bi taj udarac koji bi doživeo bio smrtonosan - rekao je Bakić.

