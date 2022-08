PRVI SNIMAK MILJANE KULIĆ IZ KLINIČKOG CENTRA! Zadrugarku odvode u ŠOK SOBU, Marija sve vreme uz nju! UZNEMIRUJUĆE

Bivšoj učesnici Zadruge, Miljani Kulić, zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, te iz Niša hitno prebačena u Klinički centar u Beogradu gde je smeštena u šok sobu.

Miljana je u Beograd došla u pratnji majke Marije i dečka Nenada Macanovića Bebice, a sada je društvenoj mreži TikTok osvanu potresni snimak na kom se vidi trenutak kad Miljanu odvoze u šok sobu.

- Stigli smo iz Niša maločas, primljena je u sobu za reanimaciju, rađena je kompletna dijagnostika, dok sam bila tamo ispred, vodili su je na ultrazvuk, rendgen, skener... Sve informacije dalje nemamo. Sutra dežura doktorica Damjanović, pa ću da je zamolim da odem kod nje, da vidim kako je. Miljana se uznemiri kad je vidim, morala sam da izađem, rekla je Marija za Pink.rs.

Podetimo, Miljani Kulić prevezena je iz KC Niš hitno u Klinički centar Srbije u Beogradu. Ona je trenutno u šok-sobi Urgentnog centra i trpi velike bolove.

Kako je rekao Marko Đedović, koji se čuo sa Marijom, Miljana je morala da bude prebačena za Beograd!

- Danas su morali da je dovezu, videli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali cigaretu. Rekao sam joj da to ne sme da radi - istakao je Marko Đedović u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.

