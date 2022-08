PRODISAO SAM KAD SAM OSTAVIO PRIJU! Ljubomir Perućica nikako da se oslobodi epiteta BIVŠI DEČKO, a evo šta danas kaže o Prijovićki

Pevač Granda Ljubomir Perućica, ni godinama kasnije ne može da se oslobodi epiteta bivšeg dečka Aleksandre Prijović.

I pored mnogobrojnih hitova i činjenice da je danas srećan u braku s voditeljkom Katarinom Kolozeus, i dalje odgovara na pitanja o pevačici s kojom je proveo dve godine.

Uz tvoje ime se i danas vezuje ime Aleksandre Prijović...

- Svaki moj susret sa Aleksandrom izgleda kao sa svakom mojom bivšom s kojom sam ostao u dobrim odnosima. Mi smo se razišli na najnormalniji mogući način i ne vidim zašto ne bih pričao sa njom i pitao je kako je, šta ima novo... Ja sam s njom bio dve godine, porodice nam se poznaju, ulazio sam joj u kuću, a i ona u moju i normalno je da pitam za te ljude. Čak i moja supruga, kada je sretne negde, popriča s njom najnormalnije. To što je bilo između nas, ostalo je u prošlosti.

Jesi li patio posle veze s Aleksandrom?

- Nisam patio previše jer sam ja bio taj koji je želeo da se to završi zbog toga što neke stvari nisu funkcionisale. Bio sam srećan kada sam raskinuo, prodisao sam i shvatio da je bolje što se tako završilo.

Da li si vodio evidenciju s koliko žena si spavao?

- Nisam i ne bih znao da ti kažem koji je to broj. Nisam bio sa malo žena, ali ni sa puno.

Pevači uzimaju veliki bakšiš na privatnim veseljima, je l’ postoji neka taktika za izvlačenje novca?

- Pevači uglavnom znaju šta treba da urade da bi navukli gosta da izvadi pare. A što se tiče pesama, generalno gledano, i dalje pesme Šabana Šaulića najbolje prolaze.

Da li si nekada dobio poziv da pevaš na nekom čudnom mestu?

- Jesam, jednom su me zvali da pevam na sahrani, ali ja sam to odbio iz razloga što ja to ne bih izdržao, ja sam emotivna osoba i mislim da biH se rasplakao.

Poznato je da su pevači poročni. Da li si nekada probao drogu?

- Svi koji mene poznaju znaju da ja nikada nisam ništa od opijata probao, moj jedini porok je viski, to volim da popijem kada hoću da se opustim sa prijateljima, porodicom. Ne drogiram se, ne pušim...

Da li si se nekada potukao na nastupu?

- Nisam nikada, ali bilo je situacija kada je moglo da dođe do fizičkog okršaja.

Kome je lakše na estradi, muškarcima ili ženama?

- Više puta sam razmišljao na tu temu... Mislim da je pevačicama lakše, ali isto tako i teško, jer publika, pogotovo muška, ume da bude bezobrazna i nepristojna prema njima. Svako bi voleo da bude sa pevačicom, da flertuje, da proba nešto...

U tvom novom spotu za pesmu „Erotična“ glumi tvoja supruga...

- Trudili smo se da kadrovi budu filmski i da to ne bude vulgarno i vodili smo računa o svakom detalju. Spot jeste malo slobodniji, ali bitno je da su naši roditelji oduševljeni i da oni nisu imali nikakve negativne komentare.

A da li bi mogao te provokativne scene da snimiš sa nekom glumicom?

- Mislim da ne bih ni smeo da pomislim na tako nešto, supruga bi me ubila (smeh).

