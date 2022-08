NOVE ŠOK TVRDNJE KIKINE MAJKE! Ispričala sve o drogama, otkrila šta je koristila, pomenula DRUGARICU i BAKU PRASETA

Kristina Đukić Kika, jedna od najpopularnijih jutjuberki u Srbiji, 8. decembra prošle godine iznenada je preminula, a ta vest potresla je javnost u Srbiji.

foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Sumnja da je reč o samoubistvu otvorila je tešku i bolnu temu nasilja na internetu, koji je navođen kao jedan od mogućih uzroka smrti jutjuberke, budući da je Kika upravo bila žrtva ovog vida maltretiranja od samog početka svoje karijere. Imala je 20 godina i na stotine hiljada prijatelja i pratilaca na društvenim mrežama.

Njena majka Nataša Đukić prilikom gostovanju na televiziji Kurir otkrila je niz činjenica koje dovode ćerkino samoubistvo u pitanje.

- Ovo možda ne bih ovako transparentno objavila da sam ja bar nešto dobila od tužilaštva. Nisu mi dali nikakav zvaničan dokument, niti su mi vratili Kikin telefon. To je izazvalo veliku sumnju u meni, da sam ja povodom toga morala nešto da uradim. Sve mreže je Kika meni otvarala i sve šifre su u dnevniku, koji je nestao - rekla je Nataša.

foto: Printscreen

Ona se dotakla i priče da je Kika skakala dva puta sa mosta i potom otkrila:

- Zamislite da devojka nežne konstitucije samo jednom skoči sa mosta? Da li bi preživela? Kamoli da je dva puta skočila. Niko ne veruje u to da je Kika digla ruku na sebe. U videu sam lepo objasnila da je Kika posle mnogo svađa sa dečkom rekla da će skočiti sa mosta. Rekla mu je da uzme taj telefon koji stoji da ga ne bi uzeo neko drugi. Ko hoće da se ubije, taj ne nagoveštava da će to učiniti. Ona je dva i po sata čekala da on dođe. Kada je došao, nazvao je mene i otišli su u bolnicu. Kika je tog momenta rekla doktorki da nije imala nameru da se ubije, već je samo htela da njen dečko dođe i da izglade nesuglasice - navela je ona.

Nataša smatra da je njena drugarica kriva jer je dala lažnu izjavu u policiji.

- Njena drugarica je dala lažnu izjavu u policiji. Ona je izjavila kako me je zvala i saopštila da Kiki nije dobro, a da ja nisam mogla da dođem jer sam slavila rođendan. Zamislite kakav bih ja bila monstrum od majke kada ne bih bila u stanju da dođem na lice mesta gde se nalazi moja ćerka, koja u tom trenutku nije dobro. Zgranuta sam ponašanjem njene drugarice.

Nataša se osvrnula i na Kikinu masnicu, koju su primetile njene ćerke tokom prepoznavanja.

- Kika je preminula 8. decembra između 15 i 17 časova. Uviđaj je završen uveče, oko 23 sata. Obdukcija je rađena u 10 sati ujutru, a sahrana je bila 14. decembra prošle godine. Na prepoznavanje su otišle moje ćerke Ivana i Jelena. Tek uoči pola godine Jelena je došla iz Crne Gore i rekla mi da Kika nije ličila na sebe i da je ispod desnog oka bio odraz pesnice. Koji je poriv inspektora, koji je pred desetoro ljudi rekao da nema kamera za video-nadzor, ili Kikine drugarice, koja je slagala - rekla je ona.

1 / 9 Foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Na pitanje da li je Kika bila sklona porocima, rekla je sledeće:

- Jedino što je Kika konzumirala je skank. Kika je 2019. dobila da dva puta dnevno uzima bromazepan od tri miligrama zbog onoga što se dešavalo te i sledeće godine između nje i Bake Praseta. Kako su i odakle su pronašli ekstazi u njoj? Znala sam sve šta radi. I kada je prvi put spavala sa dečkom i kada je prvi put smotala. Nikakvih tajni nije bilo među nama - istakla je Nataša.

04:25 KIKINA MAJKA UŽIVO NA KURIR TV OTKRILA ŠTA SE DESILO KOBNOG DANA! Moja ćerka nikad ne bi pokušala da se ubije OVO ĆE VAS ŠOKIRATI

Kurir.rs/S.B./A.P.

Bonus video:

00:26 SAHRANJENA KRISTINA KIKA ĐUKIĆ: Jutjuberka ispraćena na večni počinak uz crkveno pojanje