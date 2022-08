SVEMU ĆU STATI NA PUT! Aleks Nikolić progovorila o lošim ljudima, priznala da li je zamerila Dejanu posetu Šepku i VRAĆANJE TEDIJA

Bivša zadrugarka Aleksandra Nikolić i dalje intrigira javnost svojom lepotom, ali i vezom sa Dejanom Dragojevićem.

Nakon izlaska iz Bele kuće, ljubavni par je nailazio na razne osude i suočavao se sa zlim jezicima koji su govorili kako za njih nema budućnosti. Nedavno je Nikolićeva izjavila da se razočarala u ljude kao i da joj niko neće pokvariti ovakvu ljubav, koja joj se dogodila prvi put u životu.

foto: Instagram

Aleksandra je sada progovorila o svom odnosu sa pobednikom pete sezone, o gnusnim uvredama sa kojima se suočava, ali i načinu na koji je njen partner vratio bivšoj ženi ljubimca Tedija i uzeo svoj automobil nazad.

- Ima tu raznih komentara, ali se trudim da se obazirem na to. Blokiram i odmah završim priču. U životu mi je trenutno mnogo lepo i dajem sve od sebe da uživam i da završim neke stvari koje su važne i intimne. Ne opterećujem se ljudima koji nemaju svoj život pa komentarišu moj. Jesam se razočarala u ljude, ali to nije ništa novo. Svaki put kada osetim nešto loše, da neko pokušava ili želi da me ugrozi, odmah ću tome stati na put na sebi svojstven način.

Bivša zadrugarka je dala svoj sud na način konačnog 'raščišćavanje računa' svog dečka sa bivšom ženom, te je progovorila o Dejanovoj poseti Šepku.

- Nisam se mešala u Dejanovo vraćanje Tedija, to je bila isključivo njegova odluka, naravno da sam zadovoljna i ponosna načinom na koji je to uradio... Time se više ne bih bavila.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:06 Evo gde su otišli Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević