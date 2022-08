KEBA SE PRODAJE ZA 10 €! Pevač poklekao trendovima pa iskoristio priliku, evo kako on uzima NOVAC FANOVIMA!

Dragan Kojić Keba oduvek je bio inovativan i moderan što se tiče svog izgleda, ali i muzičkog ukusa, ali izgleda da je takav i kada su u pitanju trendovi na društvenim mrežama.

Tek što je Instagram javnim ličnostima ponudio opciju da svojim pratiocima mogu da podele ekskluzivni sadržaj u vidu fotografija i snimaka za novac, folk pevač je odmah uvrstio to i na svoj Instagram profil. Tako će svako ko zaprati Kebu na Instagramu dobiti ponudu da se pretplati na njegov nalog, i to za svega 10,49 evra.

Inovator

Ko ima želju da dobije neku "ekskluzivu" od Kebe, može da se nada da će za deset evra dobiti posebnu značku pored svog korisničkog imena kad god pošalje poruku pevaču ili kada komentariše njegov sadržaj. Osim toga, pretplatnici mogu da uživaju u posebnim objavama i video-prenosima koji su samo njima vidljivi, kao i da učestvuju u grupnim razgovorima samo za odabrane.

Važno je napomenuti da ovu inovaciju još uvek niko od javnih ličnosti iz Srbije nije aktivirao i da je Keba u tome prvi. Podsetimo, ovo nije jedini način na koji Kojić zarađuje od fanova. Nedavno je objavljeno da mu jedan obožavalac šalje 5.000 evra mesečno.

Fanatik

- Kebina ljubavnica otkrila je u jednoj emisiji koliko novca folker zarađuje, ali joj isprva nije bilo jasno odakle sve to dolazi i ko vrši uplate. On već mesecima slabo nastupa, biznis s prirodnom kozmetikom koji je započeo mu je propao, pa su se mnogi pitali otkud mu toliko love. Niko nema pojma da on godinama ima sponzora u Americi koji mu šalje tone novca, a zauzvrat traži pravu sitnicu. U pitanju je muškarac kome je nadimak Soko i koji prati njegovu karijeru od početka - priča izvor za Republiku.

- Oni su generacija, upoznali su se na jednom od Draganovih koncerata i od tada su u kontaktu. Kebi šalje i do 5.000 evra mesečno, ovaj mu prosledi nekoliko snimaka i slika, i to je dovoljno. Niko ne zna kakav je sadržaj u pitanju, ali to su većinom snimci iz pevačeve svakodnevice i s nastupa ili snimanja emisija.

