KEBA METROSEKSUALAC SE POČASTIO NOVIM OBRVAMA ZA 600 €! Posle tetoviranja i trajne ŠMINKE, sad se odlučio na ovaj korak! HIT FOTKE

Dragan Kojić Keba je jedan od retkih pevača koji nikad nije krio da mnogo novca ulaže u fizički izgled i ulepšavanje.

Keba je tako među prvim pripadnicima muškog pola priznao da je istetovirao obrve, a zatim je otišao i korak dalje kad je reč o ulepšavanju, pa je poput pravog metroseksualca uradio trajnu šminku.

Ipak, tokom vremena više nije bio zadovoljan izgledom svojih obrva, pa je rešio da nešto promeni po tom pitanju. Tako je nedavno uradio korekciju obrva kod poznatog kozmetičara, čije su redovne klijentkinje i Jelena Karleuša i Ana Nikolić, a fotka posle zahvata se pojavila i u javnosti.

Kako saznajemo, njega je ovo zadovoljstvo koštalo čak 600 evra, ali on nije žalio para kako bi njegove obrve dobile novi oblik.

- Keba je posebno slab na svoje obrve. Kad ih je tetovirao, bio je zadovoljan, ali s vremenom su počele da blede i da gube boju, pa mu se to nije svidelo. A i pogađali su ga komentari da su mu obrve kao pijavice i da više liče na ženske nego na muške. Kad je video da mnoge njegove koleginice idu kod jednog poznatog kozmetičara, i sam je odlučio da ode kod njega. Rekao mu je da želi da budu što prirodnije i veće nego što je imao do sada. To ga je koštalo 600 evra, ali od tada ne skida osmeh s lica, prezadovoljan je - završava naš izvor.

Podsetimo, Keba se svojevremeno podvrgao metodi koja je veoma popularna među ženama, a podrazumeva ubacivanje pigmentne boje biljnomineralnog porekla u plitke slojeve kože iscrtavanjem tankih linija ispod očiju. On je i jedan od retkih na našoj estradi koji se ne libi da priča o toj temi, a linije oko očiju uz samu ivicu trepavica su diskretne, pa retko ko može i da primeti da je folker našminkan. Dok u svetskom šou-biznisu muškarci odavno koriste mejkap i javno ga pokazuju, kod nas su to uglavnom mlađi muškarci koji prate svetske trendove.

