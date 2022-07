KEBINA LJUBAVNICA: Zauzela sam se za Suzanu Jovanović oko njenog deteta, a usledilo razočaranje! Ljiljana iznela tajne prošlosti

Ljiljana Jevremović progovorila je o burnoj prošlosti sa Draganom Kojićem Kebom i kako je pomogla Suzani Jovanović da dobije starateljstvo.

Iako je ranije važila za jednu od najboljih autorki, teksopisac Ljiljana Jevremović danas zarađuje za život radeći u poslastičarnici. Kako ističe, nijedan posao joj ne pada teško.

Ona je godinama sarađivala sa najvećim imenima muzičke scene, nekima je i privatno pomogla, uprkos tome što joj se dobro nije uvek dobrim vratilo, već baš naprotiv.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Skoro nijedan pevač nije hteo od mene da traži pesmu, jer su Kebi svi pružili podršku dok je trajao naš sudski proces oko dokazivanja očinstva. Zbog toga nisam imala posla pet, šest godina. Bitni ljudi iz "Granda" nisu želeli da sarađuju sa mnom", govori Ljiljana za "Svet" i dodaje da je zahvaljujući njoj Suzana Jovanović svojevremeno dobila starateljstvo nad sinom Danijelom, a ona je zauzvrat od "Granda" dobila svojevrsnu blokadu:

"Ja sam bila jedna od najboljih drugarica dikretora Centra za socijalni rad u Smederevu, gde se Suzana borila za starateljstvo nad sinom Danijelom. Njen bivši muž želeo je da joj uzme dete i socijalni radnici su rekli da je bolje da on čuva dete pošto je Suzana pevačica, ali ja sam se zauzela za nju i mnogo joj pomogla. Kada je Danijel dodeljen Suzani, drug mi je rekao da je to mojom zaslugom, ali nakon toga sam od Granda doživela razočarenje."

foto: Nemanja Nikolić

Uprkos tome, Ljiljana govori da postoji nekolicina pevača koji joj nikada nisu okrenuli leđa:

"Zorica Brunclik me je među prvima pozvala kada se saznalo da imam dete sa Kebom, čak je poslala i zlato mojoj Ini za prvi rođendan. Verovala mi je da se to dogodilo iz ljubavi. Ona ima masku iza koje je mnogo osetljiva i ranjiva. Sa Slađom Delibašić sedela sam u školskoj klupi u šestom razredu i jedino je ona imala petlju da me javno podrži kada su me Keba i njegovi saradnici pljuvali."

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Svet