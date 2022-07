EVO ODAKLE KEBI 600 € ZA NOVE OBRVE: Od sponzora iz Amerike dobije i do 5.000 € mesečno, a ovo mu folker šalje zauzvrat

Folker Dragan Kojić Keba (65) nedavno je iskeširao 600 evra za novo tetoviranje obrva, a kako prenose mediji, on za ulepšavanja troši novac koji mu šalje dugogodišnji obožavatelj iz Amerike koji ga prati od početka karijere!

Naime, čovek kome je nadimak Soko pevaču šalje i do 5.000 evra mesečno na bankovne račune, a zauzvrat traži samo fotografije i snimke koje čuva za privatnu arhivu.

- Kebina ljubavnica otkrila je u jednoj emisiji koliko novca folker zarađuje, ali joj isprva nije bilo jasno odakle sve to dolazi i ko vrši uplate. On već mesecima slabo nastupa, biznis s prirodnom kozmetikom koji je započeo mu je propao, pa su se mnogi pitali otkud mu toliko love. Niko nema pojma da on godinama ima sponzora u Americi koji mu šalje tone novca, a zauzvrat traži pravu sitnicu. U pitanju je muškarac kom je nadimak Soko i koji je prati njegovu karijeru od početka - priča izvor za Republiku.

- Oni su generacija, upoznali su se na jednom od Draganovih koncerata i od tada su u kontaktu. Kebi šalje i do 5.000 evra mesečno, ovaj mu prosledi nekoliko snimaka i slika i to je dovoljno. Niko ne zna kakav je sadržaj u pitanju, ali to su većinom snimci iz pevačeve svakodnevice i sa nastupa ili snimanja emisija.

Kojićevi najbliži znaju da ima fana koji mu šalje novac, ali on o tome ne želi da priča u javnosti.

- Kebina supruga Olja zna za čoveka koji mu redovno šalje novac, ali njoj je to skroz normalno. Mnogim pevačica stižu, pored običnih poklona, i novčani od ljudi koji u stopu prate njihovu karijeru. To je slučaj s mnogim zvezdama s naše estrade, pa što bi Dragan bio izuzetak! Taj novac Keba najviše troši na kremice i ulepšavanje, pa mu tako nije bio problem da na nove obrve pukne 600 evra. Lako zarađen novac se lako i troši, a svi znaju koliko on voli da ulaže u sebe - kaže izvor i dodaje:

- Kojić ima mnogo fanova u Americi, a ćerka Nataša mu često šalje video-pozdrave od ljudi koje tamo sretne. Kad ide kod ćerke u posetu, tamo ga saleću i prepoznaju na ulici, pa on nema problem da komunicira sa svima koji vole njegov rad.

Pevač se nije javljao na broj kako bi komentarisao ova saznanja.

