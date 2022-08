MC ALEKS NE SME DA IZAĐE IZ STANA, KLJUKA SE LEKOVIMA: Prete joj LINČOM zbog LEZBO-ODNOSA, a pljunuli su je u apoteci

Sandra Bajić poznatija kao MC Aleks ima velike probleme jer je ljudi prozivaju da je lezbijka i napadaju je na društvenim mrežama i gde god da izađe u grad.

Učesnica "Zadruge 5" koja je u ovoj sezoni dobila etiketu lezbo-devojke zbog ljubavne afere sa Jovanom Tomić Matorom, sada, posle više od tri nedelje od finala, ima velike probleme. Naime, ljudi su osudili njenu ljubav prema ženi i sada je urnišu na svakom koraku. Putem društvenih mreža dobija užasne poruke, u kojima joj prete i vređaju je. Ona je već danima u ilegali, a sve što joj treba od namirnica naručuje onlajn.

foto: Damir Dervišagić

- MC Aleks, koju poznajem godinama, nikada nije bila skandalozna, konfliktna niti se ikada tukla s nekim. Ona se uvek držala po strani kada su se oko nas dešavali neki problemi. U školi je bila dobra, mirna i uzorna. Imala je probleme s nekim devojkama, ali nikada im se nije suprotstavila, nije se čak ni branila. "Neću da pravim mojima probleme, da mi se majka i otac sekiraju. Nisam ja divljakuša, ja sam inteligentna. Stvari rešavam kulturno, a ne batinama ili ružnim rečima.

- Ne diram nikoga prva, a kada oni mene diraju, ja se samo nasmejem", rekla mi je ona jednom prilikom kada sam je pitala zašto se ne brani. Profesori su je cenili zbog toga i nisu dali da joj dlaka fali s glave. Nedajbože da ju je neko napadao ili dirao - počinje priču drugarica bivše učesnice rijalitija "Zadruga" koja nam u nastavku otkriva i šta se sada dešava sa starletom:

- Koliko se sećam, Sandra nikada nije imala nagone prema ženama. Nije pokazivala da je lezbijka i da ima te sklonosti. Ona je uvek imala lepe i slatke momke. Ovo sa Matorom što se desilo sve nas je iznenadilo i začudilo, ma šokiralo nas je. Kada je izašla, rekla mi je kako ne zna šta joj se desilo, osećala se kao da je omađijana. "Nisam svesna šta sam uradila i kakav gnev naroda sam navukla na sebe.

- Osećam se kao da bih volela da me zemlja proguta. Ljudi me osuđuju i vređaju. Hoće da me linčuju na ulicama", plakala je ona i jadala mi se. Nisam shvatala to ozbiljno dok mi nije pokazala poruke koje dobija putem Instagrama, Fejsbuka i Tik-toka. To je užas i horor film. Sva deca su se pomamila, a i oni stariji, i pišu joj da je ružna lezbača i da joj treba zašiti vaginu kada radi takve stvari sa ženama.

foto: Printscreen/Zadruga

Njena drugarica iz detinjstva zatim nastavlja:

- Njen inboks se ne smiruje, ona je na lekovima danima. Pije melatonine, bensedine i ksalole da bi mogla da spava. Ima traume da će neko da joj upadne u stan od tih ludaka koji joj pišu. Kada je bila u apoteci, jedna devojka joj je dobacila da smrdi na lezbijku i da se skloni jer ne može da stoji pored nje. Čak ju je i pljunula u leđa kada se okrenula da ode. Plakala je i pakovala stvari da negde pobegne.

- Onda sam je ja sprečila jer ima obaveze prema Pinku da gostuje u emisijama. Ona sada više ne izlazi iz stana jer je u dubokoj depresiji. Naručuje hranu, jede samo u stanu, naručuje sve potrepštine za kuću putem aplikacija. Ne želi da se spaja sa surovim svetom. Neće da je neko pogodi kamenom u glavu ili, nedajbože, zgazi kolima. Deca su surova. Videli ste kako je iz čista mira prošla voditeljka Snežana Dakić. Kako bi tek prošla Aleks kada bi srela nekog od mrzitelja koji joj stalno pišu. Ja sam uz nju 24 časa.

kurir.rs/republika.rs

