HIT PAPARACO! Evo šta radi Aco Pejović kad misli da ga NIKO NE GLEDA! Ubio se od dosade na aerodromu, broji dane DO OVOGA!

Aco Pejović svojim nastupima tokom leta žari i pali širom regiona. Nakon velikih koncerata u Beogradu i regionu, kao i klubova koje je punio širom Crnogorskog primorja, on se uskoro sprema da ode i na zasluženi odmor u Toskanu, gde već godinama provodi poslednje dane avgusta i početak septembra. Tamo će napuniti baterije i pripremiti se za poslovne obaveze koje ga čekaju tokom jeseni.

foto: Privatna arhiva

A dotad čeka ga još mnogo posla, nastupa, putovanja i snimanja. Naš paparaco uslikao je Pejovića na aerodromu dok je čekao let, vraćajući se sa jedne tezge. S obzirom na to da je avion kasnio, on se sakriven iza sunčanih naočara zagledao u svoj telefon, pa je tako sve vreme kucao poruke i s nekim bio u kontaktu.

foto: Privatna arhiva

Nije obraćao pažnju na radoznale poglede, pa čim je stjuardesa pozvala putnike da se ukrcaju, on je to učinio i uputio se ka svojoj destinaciji.

Podsetimo, Aco je u intervjuu za Kurir nedavno priznao da zbog posla nema vremena za uživanje.

foto: Kurir

- To mi jako nedostaje. Hiljadu puta sam rekao kako život brzo prolazi i imam osećaj, kako sam stariji, da mi dan kraće traje nego ranije. Ovo druženje s vama mi baš prija. Krajem avgusta gasim telefone i idem u Toskanu, to je već tradicionalno - rekao nam je tada pevač.

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

01:10 Aco Pejović na proslavi drugog rođendana Kurir televizije