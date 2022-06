PEJOVIĆ PRED SPEKTAKLA NA TAŠU OTVORIO DUŠU! Pevač priznao da li ima TREMU: Popio sam ČAŠICU LOZE (VIDEO)

Aco Pejović spreman je da napravi spektakl na Tašmajdanu, i ovo je njegov prvi koncert od rasprodatih tri.

Pevač se pojavio vidno raspoložen, a sa novinarima je podelio kako se oseća.

- Prva pomisao na tri koncerta je dovoljna da čovek bude uzbuđen i presrećan, kao što sam ja u ovom momentu. Sve je proteklo kako treba, probe su bile vrhnuske. Ima iznenađenja, biće jedan divan hor dečiji koji će otvoriti veče sa mnom zajedno i to do sada nisam nikada radio. Videćete sve. U svlačionici se ne dešava ništa, osim što se popije neka čaša protiv treme. Kum mi je doneo jednu flašu loze iz njegovog vinograda, na njoj piše datum i onda dole "Rasprodato". Baš mi je bilo simpatično to. Sad idem da se presvučem i da izđem na stejdž. Radujem se i jedva čekam - rekao je on.

Budući da su sva tri koncerta rasprodata u rekordnom roku, Pejović je priznao da četvrtog ipak neće biti.

- Rekao sam da su dva dovoljna, međutim... Ubedili su me da bude i taj treći i na kraju sam shvatio da mora zato što su toliko tražili. Posle se spremamo za Niš, Banja Luku, i nemamo vremena... Četvrti neće biti, jer je zauzet.

On se osvrnuo i na vreme koje ga neće sprečiti da napravi atmosferu za pamećenje.

- Ako pada kiša to je Božija volja. Tako je suđeno i to je to. Nadam se da niko neće otići ako krene i večeras kiša.

