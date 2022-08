JOVANA MU PRONAŠLA PORUKE SA DRUGOM U TELEFONU! Svi detalji raskida misice i Karića: Neću da budem ni sa kim na SILU!

Sve je iznenadila vest o raskidu Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević, a Stefan je u emsiji "Narod pita" priznao šta je bila kap koja je prelila njegovu čašu.

Kako je naveo, njega je Jovana ugušila.

foto: Printscreen/Instagram

- Jedostavmo me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - pričao je Stefan, pa dodao:

- Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu.

foto: Nenad Kostić

Karić je otkrio i da se dopisivao sa drugom devojkom, te da je Jovana pronašla poruke, nakon čega je njihova veza pukla.

- Nisam prevario Jovanu, ali je tačno da je ona pronašla poruke sa drugom devojkom. Od toga je krenuo problem, ali to nije razlog našeg rastanka. Ja sam prolupao. Smatram da nisam kako treba. Ne mogu da kažem da je ne volim, ali mi treba život bez pritiska. To dopisivanje je bilo iz hira - rekao je Stefan.

On je dodao da ga je izluđivala Jovanina noćna priča do te mere da ju je snimao.

foto: Printscreen/Premijera

- Zamislite dokle je došlo kada sam ja počeo da je snimam. Svaku noć je pričala o tome kako joj je bilo dok sam ja bio u Zadruzi. Ali svaku noć. Ja sam počeo da je snimam zbog sebe, mislio sam da sam lud, da nije moguće, možda ja ne razumem, pa sam je snimao da skapiram možda sutra, meni u glavi nije dobro, bio sam predugo u rijalitiju - kazao je Karić.

