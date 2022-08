OVE LIČNOSTI SA ESTRADE PUKLE SU BRDO EVRA NA NOVE ZUBE! Ceca, Brena, Milan hteli savršeni OSMEH, a ovako su nekad izgledali!

Mnoge pevačice i pevači sa estrade ulepšali su se ne samo estetskim korekcijama na svojim licima, već i odrađenim zubima.

Pevačica Lepa Brena nekoliko puta menjala je zube. Poslednji put Brena je 2017. stavila nove zube, a zanimljivo je da je nekoliko "Zvezda Granda" vodila kod svog zubara i častila ih osmesima poput svog.

Pričalo se da je Lepa Brena svojevremeno novi osmeh poklonila Milanu Stankoviću, koji je imao sličan problem sa zubima, kao i njegova tadašnja devojka Rada, pa se podvrgao zahvatu kojim su mu ispravljena dva zuba u gornjoj vilici koja su ranije štrčala.

Ceca Ražnatović je menjala navlake na zubima i izabrala najskuplji porcelan, što ju je koštalo oko 8.000 evra.

Kurir je tada uslikao Ražnatovićku kad je ulazila u stomatološku ordinaciju na Zvezdari, a iako nije htela da otkrije šta je tamo radila, ubrzo smo shvatili - iz njenog osmeha.

Milica Todorović odlučila je u jednom trenutku da popravi osmeh i za to je dala 2.000 evra.

- Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim veštačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je naterala da odem kod zubara i na tome joj hvala - priznala je ona.

Voditelj Žika Jakšić pre nekoliko godina ispratio je takođe trend modernih, belih zuba, pa ih je zamenio. Žika nije imao problematičan osmeh ni ranije, ali sada kada se nasmeje, izgleda kao holivudski zavodnik.

Emina Jahović jedna je od retkih pevačica koja je, uprkos brojnim estetskim intervencijama, uspela da održi prirodan izgled.

Pre nekoliko godina Jahovićeva je objavila sliku na Instagramu u prirodnom izdanju, staru više od 12 godina, gde se vide njeni prirodni zubi, dosta drugačiji nego danas.

Radi Manojlović je tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" 2009. nove zube platila Lepa Brena.

- Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i videla da to na TV rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline Džoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta - rekla je pevačica.

Pevačica Goca Božinovska je zamenila stari osmeh novim, koji je platila 8.000 evra.

- Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba, i to me je mnogo nerviralo, pa sam rešila da sve promenim. Sada izgledam mnogo bolje, lik mi se promenio i izgledam znatno mlađe - rekla je Goca tada.

Dara Bubamara svojevremeno je izjavila da želi da ima osmeh kao Nataša Bekvalac, koja ima prirodne zube, a 2017. ih je sredila i navodno ih platila 18.000 evra:

- Videla sam kako dobro izgledaju Natini zubi i odmah sam poželela da imam iste. Preko prijatelja sam došla do stomatologa u Cirihu, koji koristi savremenu metodu kada je reč o zubnim navlakama, pa ću zbog toga morati da provedem tamo skoro nedelju dana.

Aleksandra Prijović

Jedna od najatraktivnijih pevačica na estradi ne libi se da prizna šta je sve radila na sebi. Pored silikona u grudima i hijalurona u ustima, Prija je zamenila i zube. To je i opravdano, jer joj zubi nisu bili jednaki, ali mnogi fanovi smatraju da je bila lepa i bez dorade. Danas ima savršen osmeh i blistavo bele zube.

Katarina Grujić danas ima holivudski osmeh, ali nije oduvek bilo tako. Ona je priznala da joj je smetalo kako njeni prirodni zubi izgledaju, pa je napravila promenu, kojom je veoma zadovoljna.

Jedna od njenih jedinica bila je kriva i drugačije boje.

I dalje internetom kruži fotka na kojoj se vidi da Kaći fale zadnji zubi, ali je ona je uložila mnogo da bi sve to korigovala i dobila ono što je htela.

Lepa Brena je novi osmeh poklonila i Milanu Stankoviću.

On je imao sličan problem kao i Rada, pa se podvrgao zahvatu kojim su mu ispravljena dva zuba u gornjoj vilici koja su ranije štrčala.

- Intervencija nije dugo trajala, a kada sam se posle zahvata pogledao u ogledalu, bio sam prezadovoljan. Imao sam sitne zube i zahvalan sam Lepoj Breni što sad imam raskošan osmeh - rekao je on.

