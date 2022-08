MAGIČNA PRIVLAČNOST, FATALNI SUSRETI I SPOJ ENERGIJA: Ovo su najveće LJUBAVI na estradi, a njihova je OSTAVILA NAJVEĆI PEČAT!

Na domaćoj estradi veliki je broj parova, koji su u ljubavi proveli dugi niz godina. Neki od njih su bili zakonito venčani, drugi su odabrali nešto manje konvencionalan put, odnosno život u vanbračnoj zajednici, ali jedno je sigurno, zajedno su proveli puno vremena.

U nastavku priče vam otkrivamo koji su to čuveni parovi na estardi, čije su to ljubavi bile najjače, koji su ih to sudbinski momenti spojili.

Jedna od najvećih, najlegendarnijih i najupečatljivijih ljubavi na estradi, koja i danas istom jačinom intrigira javnost, svakako je ljubav između Cece i Arkana. Sudbonosni trenutak između Svetlane Veličković i Željka Ražnatovića Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu "Interkontinetal", gde mu je pevačica zapala za oko. Spojio ih je Oliver Mandić, koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine. Jedna od danas najvećih balkanskih zvezda imala je, kako je sama izjavila, tremu pred upoznavanje sa Ražnatovicem.

Njihovu tajnu ljubav i venčanje najavio je Milovan Ilić Minimaks u emisiji "Maksovizija". On je u prvom minutu nove 1995. godine saopštio da je svadba zakazana za 19. februar i da će to biti venčanje decenije.

Ceca i Arkan su 19. februara 1995. napravili svadbu veka, o kojoj nije samo brujao i pisao region, nego i svetski mediji poput CNN-a i BBC-a.

- Ja sam od mlade stariji 21 godinu, a crkveni zakoni su takvi da ako je mladoženja stariji od neveste više od 15 godina, on mora da traži specijalnu dozvolu da stupi u brak - priznao je Arkan pred venčanje.

Njih dvoje su u braku proveli pet godina, a ljubav je prekinuta kada je Arkan ubijen u holu hotela "Interkontinental" 15. januara 2000. godine. Ceca se tada nalazila svega 50 metara od njega, a nakon ubistva primila je tri hiljade telegrama saučešća. Nakon Arkanovog ubistva Ceca se godinu dana skroz povukla iz javnosti.

Ljubavna priča između Brene i Slobodana Živojinovića je počela 1986. godine, a oboje su potvrdili da sudbina kao da je udesila da se sretnu baš tada.

Energiju koju su osetili pri upoznavanju Brena je opisala kao trenutak kad je srela svoju srodnu dušu, jedinu takvu na planeti, nekoga koga je možda znala u prošlom životu i u koga se zaljubila kad ga je videla u novinama, mišićavog i zgodnog sa krupnim, dečije iskrenim sjajem u očima.

Kad su prvi put ugrabili priliku da provedu sedam ludih i nezaboravnih dana u Brizbejnu, u Australiji, njihova ljubavna veza postala je javna. Njihove zajedničke fotografije mogle su se videti na naslovnim stranama svih časopisa, koji su se bavili njihovom vezom. Interesovanje za Breninu i Bobinu vezu nije jenjavalo sve četiri godine njihovog zabavljanja, tako da je njihovo venčanje opisivano kao atrakcija veka, a izdata je VHS kaseta pod nazivom "U ime ljubavi", što je tada bilo nešto sasvim novo i neuobičajeno.

Popularni supružnici su u svoju brak uneli ono što su usvojili u svojim roditeljskim domovima - me|usobno poštovanje, uva`avanje i bezgrani~no poverenje jedno u drugo. U tom duhu su vaspitali i svoje naslednike Stefana (22) i Viktora (16), kao i Bobinog sina iz prvog braka, Filipa (29), kojeg je pevačica prihvatila kao rođenog sina.

Ljubav Ane Bekute i Milutina Mrkonjića započela je 2012. godine, a kako kaže Bekuta, njihov susret je bio sudbinski i neplaniran.

Njih dvoje su se upoznali na koncertu Šabana Šulića, a nakon što je otpevala dve pesme kao gost na koncertu, Mrkonjić ju je odmah primetio. Pevačica ga je privukla na prvi pogled kako glasom, tako i stasom.

Bekuta je jednom prilikom izjavila da je najbolje kada se u životu desi nešto neplanirano, a ispadne super, kao što je bila njihova veza. Ona je istakla:

- Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam dugo čekala i zaista sam se načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali - iskreno će Bekuta.

Mrkonjić se, ipak, nikada nije razveo od svoje supruge Daše. - Daša ima samo mene - govorio je on. Anu je voleo, ali je i Dašu veoma poštovao i brinuo o njoj sve do svoje smrti prošle godine.

Dugogodišnji brak Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša reper je za mnoge. Njihova rodbina i bliski prijatelji znaju koliko se vole, međutim malo ko zna kako su se upoznali.

Jednom prilikom Zorica je ispričala, Kemiš je bio jako popularan i često viđen u društvu lepih žena, a Zoricu je gledao kao tetku kojoj je uvek ljubio ruke jer je bila u srednjim tridesetim, gospođa sa troje dece.

- Sudbonosan susret za nas desio se u Parizu u aprilu 1980. U Grad svetlosti i ljubavi stigla sam sa najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo on i ja bili smešteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mesta na kojem je održan koncert - pričala je svojevremeno pevačica, ne skrivajući kako je već tada predosećala da je velika ljubav između nje i Kemiša na pomolu.

Brunclikova se potom prisetila dana kada je po dogovoru, dve nedelje nakon povratka iz Pariza, otišla na aerodrom da sačeka Kemiša, a iznenađenju nije bilo kraja kada je shvatila da na aerodromu na kojem ga čeka nije bio samo on već i njegova verenica i njen otac, koji su došli da ga vode kući.

- Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me, ne obazirući se na začuđene poglede. Navodna verenica, kako mi je rekao, nije nikad bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen, smestio ju je sa ocem u svoj stan kako bi razrešili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje dece i majku, pa nismo znali gde da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu - priča Zorica i nastavlja:

- Zbog prošlih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kome sam i otpočela vezu sa Kemišem. U hotel nismo mogli jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav - ispričala je pevačica u jednom od ranijih intervjua.

1985. godine su se venčali i dobili ćerku Zlatku.

Snežana Đurišić provela je 36 godina u braku sa Slobodanom Gvozdenovićem, sa kojim je dobila dvoje dece: ćerku Maju i sina Marka. Slobodan je preminuo 2013. godine u Beču.

Odvezao je svoju suprugu i njenog kolegu Darka Lazića na nastup, a pri povratku u hotel osetio je jak bol u grudima. Zaustavio je automobil i preminuo u obližnjem objektu pre dolaska Hitne pomoći.

Đurišićka je mnogo teško podnela smrt svoga supruga. Na sahrani supruga jedva stajala na nogama, ne prestajući da plače. Godinu dana nakon njegove smrti Snežana je učestvovala na Grandovom festivalu sa pesmom "Niko me voleo nije kao što si ti", koju je posvetila preminulom suprugu. Ona je tom prilikom izjavila:

- Dobro se zna kome je pesma posvećena. Teško mi je da pričam o tome, rane nisu zacelile, niti će ikada. Znam da me moj suprug čuva odozgo i da je uvek sa mnom. To se nikad neće promeniti - rekla je ona tada.

Ljubav Šabana i Goce Šaulić trajala je neverovatnih 40 godina. Legendarni pevač je puno puta istakao kako bez Goce ništa ne bi bilo isto, a uz nju je i stasao i kao muškarac i kao muzičar, s obzirom da je ona u njegovom životu još od davne 1975, od Šabanove 25. godine.

Šaulić je Goci posvetio ceo album, kao i čuvenu pesmu "Gordana", a par je tokom braka dobio troje dece - ćerke Sanelu i Ildu i sina Mihajla. Njihovu ljubav prekinula je pevačeva iznenadna smrt 2019. godine, kada je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

- Bili smo jedno drugom vetar u leđa. Moj život je bio Šaban, njegov život i njegova karijera. Ja više nikad neću biti cela osoba. Uvek ću biti pola, jer druga polovina je tamo u Aleji velikana, gde odlazim da mu ispričam šta ima novo. Nekad bude malo lakše... Otišao je prerano, a imao je mnogo i planova i želja. Trebalo je da dođe vreme koje bi bilo samo naše, ali sad šta je tu je, ostaje veliki bol i tuga - rekla je Goca nakon njegove smrti.

Predrag Živković Tozovac i njegova supruga Emilija, koju je zvao Mima, voleli su se punih 40 godina.

- Sreli smo se slučajno i tako je počelo. Zaljubili smo se čim smo se ugledali, bila je to ljubav na prvi pogled - rekao je Tozovac jednom prilikom.

Iako su se mnogo voleli i dugo godina proveli zajedno, njih dvoje su na "ludi kamen" stali tek početkom 2021. godine, svega nekoliko meseci pre njegove smrti. Legendarni pevač je tada imao 85 godina.

Đorđe i Olivera Balašević su se zabavljali još kao studenti, o njihovoj ljubavi se pisalo decenijama. Na studentskoj sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka Olivera tada živela, danas se na ulaznim vratima nalazi ploča "Dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka... Olja i Đole Balašević, 1. juni 1979." Tu je počela njihova ljubavna priča.

"Panonski mornar" je često izjavljivao kako je Olivera njemu ljubav za ceo život i da bi za nju sve uradio.

Seka Aleksić pronašla je sreću kraj kik-boksera Veljka Piljikića, za koga se udala pre šest godina. Seku je zgodni sportista, koji je inače radio kao njen telohranitelj, osvojio na prvi pogled, pa je sa njim brzo i započela zajednički život.

Njih dvoje uživaju u vili u Staroj Pazovi, a Veljko je od prvog dana ljubavne veze Seku pratio na svim nastupima. Iako su imali sve uslove da budu srećni, jedna stvar im je veoma nedostajala za potpuno blagostanje – potomstvo. Njih dvoje su se dugih šest godina trudili da dobiju prinovu, a nakon brojnih poseta lekaru, alternativne medicine, ali i vere i duhovnog rada, želja im se ispunila. Krajem prošlog meseca Seka je na svet donela sina Jakova i postala, kako i sama tvrdi, najsrecnija žena na svetu. Nju i njenog supruga, takođe, nisu pratili natpisi o svađama, već važe za skladan par.

Folk pevač Haris Džinović, koji je žirirao u "Pinkovim zvezdama", već dve godine je u srećnom braku sa kreatorkom Melinom Džinović. Njih dvoje su živeli u vanbračnoj zajednici punih 12 godina, nakon čega su rešili da ozvaniče ljubav leta 2014. godine.

Njih dvoje su intimnu, ali skupocenu svadbenu ceremoniju organizovali na jahti, a kumovali su im Filip Cepter i Slavica Eklston. Melina je od Harisa mlađa čak trideset godina, a imaju dvoje dece, ćerku Ðinu i sina Kana.

