SLOBA RADANOVIĆ OTVORIO RESTORAN NA UKLETOM MESTU?! Uložio 300.000 €, a tu se dešavaju UBISTVA, TUČE, jedan slučaj je PRETUŽAN

Blizu placa na kom je Sloba Radanović razvio biznis neretko se dešavaju ubistva, saobraćajke i požari, ali folker nije sujeveran.

Pevač Sloba Radanović (32) uložio je blizu 300.000 evra u izgradnju restorana, koji će se nalaziti na mestu gde se redovno dešavaju velike tragedije.

Naime, mesto na kom je folker renovirao ugostiteljski objekat kao da je ukleto s obzirom na to da se redovno događaju saobraćajke s fatalnim ishodima, ubistva, tuče, a tu je nedavno pronađeno i telo Splićanina Mateja Periša, koji je nestao uoči Nove godine.

- Tu su se desilo nekoliko ubistava, tuče, prebijanja i brojni požari na objektima u blizini. Sloba je znao za sva dešavanja, ali on nije sujeveran. Njegovi najbliži znaju da je veliki vernik, često to ističe i na društvenim mrežama. Kad su Sloba i njegov menadžer Leka, koji mu je pomogao da pokrene ovaj biznis, razmišljali na kojoj lokaciji će restoran da se otvara, nisu se obazirali na to šta se priča o ovom mestu - kaže nam izvor blizak Radanoviću za Republiku.rs.

foto: Ana Paunković

Pevač je napravio objekat koji nudi udobnost u svakom smislu i koji je za beograđane nova oaza mira, ali ima i onih koji zbog katastrofalnih tragedija izbegavaju ovo mesto.

- Iako bi se retko ko usudio da na ovom mestu započne tako unosan biznis, Sloba se ni na trenutak nije premišljao. Muškarac je 2016. na tom mestu ubio kuma, bilo je nekoliko ubistava, a saobraćajke s fatalnim ishodima se redovno dešavaju. Uprkos svemu, Radanović nije odustajao od svoje ideje. Pored sebe je imao tim ljudi koji su dugo u ugostiteljstvu i koji znaju šta rade, pa je u dobrim rukama - kaže sagovornik.

- Radanović je definitivno jedan od pevača mlađe generacije koji mnogo radi i dosta zarađuje. Nakon što se skućio i rešio stambeno pitanje, odlučio je i da zarađeni novac uloži u privatni biznis. Dugo je razmišljao šta da radi, imao je nekoliko opcija u glavi, ali mu je Leka predložio da zajedno otvore kafić i ta ideja mu se svidela, pa je brzo pristao.

Za mesec dana zaradio 200.000 evra Sloba Radanović do kraja letnje sezone ima pune ruke posla, a samo u julu je imao 20 nastupa, pa je tako zaradio preko 200.000 evra. Radanović je najviše tezgi ugovorio u Srbiji, ali je nastupao dosta i na primorju po regionu. - Sloba radi punom parom preko cele godine, a letnja sezona mu je prebukirana. To su uglavnom svadbe i privatna veselja, koja Sloba ne objavljuje na društvenim mrežama. Ljudi vole njegovu energiju, svi bi da im peva, a on je takav da retko koga može da odbije. To se desi samo u situacijama da baš ne može da stigne zbog puta ili popunjenih termina. Samo u julu zaradio je 200.000 evra, a do kraja letnje sezone biće to ogroman novac - rekao nam je tada izvor. foto: Ana Paunković, Kurir

U kuću uložio pola miliona evra Pevač je početkom godine pazario popularnu karingtonku u elitom delu Beograda, vrednu skoro pola miliona evra, a u kojoj će da se skući s izabranicom Jelenom Đuričanin. Kuća ima 809 kvadratnih metara, u okviru toga je prostrani dnevni boravak, privatni bazen i teretana. Vila ima pet spavaćih soba, tri kupatila i odvojeni deo za vežbanje i relaksaciju. Ono što je najbitnije, spolja se ništa ne vidi, tako da će Radanović s ukućanima moći maksimalno da uživa u privatnosti. Jelena se zaljubila u prostor čim je prvi put došla da obiđe plac, tako da su jednoglasno odlučili da ne treba dalje da razgledaju nekretnine.

kurir.rs

