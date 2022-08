SAŠA MATIĆ NAJAVIO VELIKU TURNEJU U AMERICI I EVROPI! Otkrio detalje, pa prizao da je dobio DOZVOLU da snimi hit pokojnog pevača

Saša Matić najavio je veliku turneju u Americi, Evropi i Austaliji, kao i koncert u Beogradskoj areni 8. marta 2023. godine. Pevač je svoju publiku odlučio da obraduje sa dve nove pesme. On je od porodice Dragojević dobio dozbvolu da snimi pesmu "Kad mi dođeš ti" koju izvodi Olivera Dragojević sa grupom "Famos". Pevač je objavio i duetsku pesmu sa svojim dugogodišnjim prijateljem Željkom Samardžićem "Nekada i sad".

foto: Kurir/Ana Denda

- Mislim da je ovo sedmi put da imam turneju u Americi, tako se radujem što ću se družiti sa publikom tih 16 dana u američkim gradovima. Obećavam dobru zabavu, a na publici je samo da dođu - rekao je pevač, za Kurir, povodom turneje i otkrio kako je došlo do saradnje sa porodicom Olivera Dragojevića:

foto: Kurir/Ana Denda

- Članovi grupe "Famos", Nemanja i Jelena su me pozvali da sarađujem sa njima na pesmi " Kad mi dođeš ti".Prihvatio sam njihov poziv da otpevamo zajedno i jako mi je drago što je porodica Dragojević dala saglasnost da baš ja otpevam tu pesmu. Meni je Oliver Dragojević mnogo značio u životu kao pevač, autor, muzičar. Prva pesma koju sam ja naučio bila je "Nadalina", imao sam možda dve godine i pevao sam je. Nisam znao termine tada, ali sam je pevao od početka do kraja. Kasnije je ljubav prema muzici Olivera Dragojevića uvek bila prisutna - prisetio se Saša. On je ispričao da je sa kolegom Željkom Samardžićem komšija dugo godina.

foto: Kurir/Ana Denda

- Mi smo dobre komšije u Bokokotorskom zalivu. Tako da se mi intenzivno družimo leti kada smo na moru - kazao je Saša, a kasnije je to u video poruci potvrdio i Samardžić:

- Nas su okolnosti zbližile do te mere da smo postali i komšije u Boki koju volimo obojica. Izgleda da se ovaj duet nije mogao izbeći. Desio se kao slučajno, uz kaficu pored mora, a tada se često događaju, kao slučajno, velike pesme. Prošlo je mnogo godina od kada sam Saleta čuo u jednom beogradskomn klubu i tada nam je svima bilo jasno da on nije za male stvari. Iskreno m e raduje sav taj njegov uspeh i svi ti njegovi koncerti. Mogu samo da mu poželim od srca dobro zdravlje i svaku sreću.

