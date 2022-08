BIVŠA DEVOJKA DARKA LAZIĆA BRUTALNO ISKRENO O TEI TAIROVIĆ: Barbara iznela svoje mišljenje, pa otkrila šta to kod koleginice CENI

Barbara smatra da se Tea izdvojila u moru svih pevača na estradi i čestitala joj na albumu i postignutom uspehu.

- Svaka čast Tei Tairović. Vidim i po novinama, pratim se sa njenim menadžerom. Kapa dole za album i na svemu. To jako cenim, može neko da smatra da je to loša muzika, da je stekla popularnost ovako ili onako ali njoj svaka čast. Devojka je pronašla svoj fazon i izdvojila se u moru svih na estradi. Ti kad čuješ njenu pesmu, znaš da je to Tea Tairović - rekla je Barbara.

