OVAKO MAJA ZAVODI SVOJE MUŠKARCE! Starleta bila sa Janjušem, Filipom, Mensurom, Pecom, Čorbom, a sad pokazala šta nosi ISPOD ODEĆE

Starleta Maja Marinković zavela je mnoge muškarce, posebno u rijalitiju, a sada je pokazala svoju "magiju".

Maju je proslavila veza sa Markom Janjuševićem Janjušem, zbog koje se razveo, da bi potom bila sa Milanom Jankovićem Čorbom, Filipom Carem, Mensurom Ajdarpašićem i na kraju sa Pecom Raspopovićem, partnerom svoje najbolje prijateljice.

foto: Damir Dervišagić

Marinkovićeva je sada na Instagramu pokazala na koji način zavodi svoje muškarce.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je kupila nove s*ksi gaćice i pohvalila se na društvenim mrežama, pa su mnogi komentarisali kako Maja sigurno ovako zavodi svoje izabranike.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, nakon što je Maja raskinula sa Pecom, vratila se na kratko Caru, da bi i sa njim raskinula. Šuškalo se da se Maja sa Carem potukla.

- Do tuče nije ni došlo, videla sam šta je Zola pričao u emisiji, ali to je Zola. On kao jedinka nikad u životu nije uspeo da dobije status u društvu, pošto je u klošarskom stilu ceo život. Gradio je popularnost preko Miljane Kulić, tako da se zaista ne bih bavila ljudima koji konzumiraju opojne supstance, pa onda doživljavaju preobražaj u mozgu - govorila je ona nedavno.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 Maja slavi raskid sa Pecom