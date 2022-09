ŠOK INTERVJU IVANA MARINKOVIĆA! Svi su čekali da BEZ DLAKE svima istinu SASPE U LICE! Kako je objasnio da je BIVŠI prepričavaće se

Ivan Marinković ulazi u "Zadrugu 6", i kako kaže, nema preterana očekivanja, sem da dobro zaradi. Priznaje da je posle toliko rijaliti iskustva, skapirao da mu taktika ne treba, jer ga je narod zavoleo i prihvatio takvog kakav jeste.

- Baš lagano se spremam, imam vremena da sve organizujem, kupujem stvari. Jelena je u akciji, insistira da imam sve, pizdi, neće da mi išta fali. Kad je u pitanju neki plan za bitisanje unutra, plana nema. Samo ću da uđem i budem to što jesam. Ja sam u stabilnoj vezi, ne planiram da pravim skandale. Kad sam solo, to je posebna priča. Znam da su zauzeti muškarci na ceni, ali biće ih još pa neka drže oni rijalititi, od mene preljube neka niko ne očekuje, trudiću se da ne budem po strani, ali da varam Jelenu neću. To mi je ideja, ali ko može da zasigurno kaže da će tako biti. Ne znaš šta nosi dan a šta noć. Znam da ću neke nervirati ponašanjem, analizama, ali na sve sam spreman. Biće dosta iskompleksiranih ljudi, koji znaju ko sam, šta mogu da očekuju, pa tako sam spreman i na niske udarce.

foto: Printscreen/Instagram

Šta planiraš sa parama?

Baš sam danas o tome razmišljao. Znam da 98 odsto učesnika govori da ima planove sa parama, a još nisu ni ušli niti ih zaradili. Većina ljudi se vraća u rijaliti jer potroši pare, ili su ih previše kaznili, pa ništa nisu zaradili. Ja mogu da planiram, ali ću znati šta i kako tek kada budem taj novac držao u rukama. Ja sam skućen, ne plaćam kiriju. Jelena i ja imamo plan da kupimo neku nekretninu. Najbitnije je da se to prvo zaradi.

Kako se završila priča sa dugom od 10.000 ili odlaskom u zatvor?

Pizdim od toga. Ne vozim osam meseci, stižu mi stare kazne, čak ne znam ni da sam napravio prekršaj. Morao sam da platim sve. Opet mi je pre 15 dana stigla kazna od 100.000 dinara, vozio sam žutom trakom, ali ako priznam krivicu, biće oko 10.000. Stalno nešto stiže. Pa ja sam između dve sezone Parova išao kolima da registrujem vozilo, pet kamera me je snimilo, i to su sve odvojene kazne. Svaka kazna po 120.000 a uz priznavanje krivice po 20.000.

Više nemaš dugova?

Apsolutno ništa.

Ni alimentacije ne duguješ?

Sve, to je odavno izmireno, a sad svaki mesec uredno plaćam. Imam poziv za 9. septembar, jer sam bio solidarni dužnik, kada je Goca uzimala kredit. Ona se tuži sa bankom, a sad konačno treba da mi se skine hipoteka sa stana. Konačno će stan biti moj i sestrin.

foto: Printscreen/Instagram

Čitam Miljanin bivši ulazi, pre si bio Gocin bivši, sad Miljanin.... Koja titula ti je draža?

Gocin bivši stalno koriste i to mi ne smeta. Vidim da se pominje i bivši ljubavnik Miljanin... Nešto sam joj bio, šta ne znam. Bivši pravljač deteta, ako tako može da se kaže, pošto nas dvoje nismo bili momak i devojka. Kapiram da je svima zanimljivo da imam prefiks, da sam bivši, to je valjda funkcija. Ja i kad zovem neku službu preko telefona i kažem ime, znaju ko sam. Klinci kod mene u kraju se zezaju sa bivši.

Je l pratiš informacije o Miljaninom zdravstvenom stanju?

Pratim kad otvorim portale, ali me ne interesuje. Ja sve čitam, sport, rijaliti, politiku. Ne bih oglašavao oko cele priče jer će se uvek desiti da se druga, treća strana nešto nadoveže, a to me ozbiljno smara. Nije me interesovao taj slučaj, ne mogu da lažem. Bolje da ne kažem šta mislim, jer će oni da krenu sa svojim pričama, a takava medijska pažnja mi ne treba."

Znaš da će u nekom momentu Miljana ući u rijaliti. Je l si spreman za suočavanje?

Pretpostavljam. Spreman sam za Miljanu, ali i za sve tamo koji me budu napadali. Ne izdvajam nju u odnosu na ostale. Ponašaću se prema svakom kako zasluži. Ja mislim da će mi drugi više probleme praviti od nje. Tamo većina debila ulazi sa nekim taktikama. Ne bih voleo da imamo sukobe, ali svejedno mi je. Marija, Miljana, Dalila, ili bilo koji drugi rijaliti učesnik, svi će mi biti isti. Ja mogu sa 30 ljudi da se raspravljam.

foto: Printscreen7Instagram

Mislim da malo cvikaš da i ti ne dobiješ štiklu u glavu, pa diplomatski odgovaraš?

Nemam šta da se plašim, znam da sve može da se desi. Svi završe rijaliti, samo je pitanje kako. Ja sam sve proživeo, i tuče, napade, sve najgore, ali i najbolje. Ništa ne može da me iznenadi, pa ni štikla od Miljane u glavu.

Zola te je prozivao, kakvi ste vas dvojica?

,Neko mu je rekao da sam ga komentarisao, a ja sam iz zajebancije rekao, što je i istina, da je on nebitan dečko. On očekuje da mu vratim, boli me k*rac, ne dajem mu na značaju.

foto: Pritnscreen

Sa Irmom si bio u rijalitiju, kako je komentarišeš sad? I to njeno bežanje?

Irma je indijanac, ali je nebitna. Budala. Njoj i da hoću da dam na bitnosti, to je nemoguće. Ona je taj mozak, nije kapacitet, ne bi pomoglo. Ja sam je provalio još u Parovima, cela kuća joj se smejala."

Bio si sa Dalilom i Dejanom u rijalitiju, kako ti se čine sada?

Ja ih gledam sa profi strane i u tom smislu, oni su dobri igrači. Sa njima možeš da pričaš, da se svađaš. Sad su u nekoj drugoj dimenziji, komentarišu ih ljudi samo zbog toga što su uradili i što im se desilo. To što se njima desilo, može svakom. U rijalitiju smo se svađali, ali smo ok. U Parovima su bili u vezi, držali se zajedno. Ovo je sad potpuno druga priča, i ovo će ih voditi. Greška je njena, jeste ružno, ali brate mili, desilo se. Teško je obuzdati emociju, strast. Ja je razumem. Najlakše je nešto kritikovati. Moglo je to i njemu da se desiti. Možda zavisi od toga samo ko je psihički stabilniji.

foto: Sonja Spasić

Kod Aleksandre Subotić stalno neka dešavanja, kako ti se ona čini sad u odnosu na ono kad ste bili u rijalitiju?

,Može film da se uradi o Sandrinom životu. Ja kad izađem iz rijalitija nemam ničiji kontakt ni sa kim, niti se družimo. Ona je uvek aktuelna, njen život je takav, kad krene, ne staje. Kod nje je sve nakaradno urađeno. Ja sam mislio da je bila fora sa ovom prevarom, ali vidim da je sve istina. Od nje, ako uđe, može svašta da se očekuje. Vidim da hoće i Maja u rijaliti, i njen tata. U Zadruzi ima previše učesnika koji se šetaju, ništa ne rade, bar ih je 20 nebitnih, a šetaju se mesecima, tako da verujem da ću se svega i svačega nagledati.

Je l postoji mogućnost da tvoja Jelena uđe?

,,Ne, ne postoji. Nismo ni pričali o tome, niti ona hoće. Daleko je od cele te priče. Ima posao, dogodine otvaramo salon za pse."

Ko je naš najjači rijaliti igrač?

,,Dve stvari su bitne. Jedna grupa zavrti priču, spontano, kao što je Luna pokrenula ceo taj haos koji se desio sa Kijom i Slobom. Ili, dovedeš poznatog i tu se nešto desi. Ja ne volim takve igrače. Ja sam bio uvek dobro plasiran jer sam bio ono što jesam, jer sam znao da pričam, komentarišem. Oni koji naprave priču, prevare nekog, izazovu skanda, a nisu kvalitetni igrači - ne vredi im. Važno je da si na svim frontovima dobar. Da znaš da budeš zanimljiv i aktuelan čak i kad ne praviš skandale nego ih komentarišeš, kao što to rade Mića i Dedović. Na žalost, mnogo je više onih koji ne znaju da li su došli ili su pošli.

Ko se godinama muva tu, a ništa mu ne uspeva?

,,Ima ih puno. Zadruga je specifična, čujem da vraćaju onog nebitnog Gruju, što je prevario ženu sa kojom ima decu. Pa ni preko tog skandala ništa nije uradio. Ona Mina je u svakoj sezoni. Od nje isto znaš šta možeš da očekuješ. Svaka sezona - drugi dečko, kobajagi veza. Ona kao solo igrač ne zna da funkcioniše. Šatro se zaljubi, vrti neku pričicu i tako bukvalno u svakoj sezoni.

foto: Printscreen/Pink TV

S vremena na vreme negativno komentarišeš Jovanu Jeremić, a sarađivali ste u Parovima?

Imam pravo da mi se nešto ne sviđa. Nisu u pitanju antipatije. Ništa specijalno nemam da kažem za nju, fura svoj posao, u svojoj glavi je najbitnija. Bili smo zajedno voditelji u jednom momentu u Parovima, bili smo na vezi, dogovarali teme, a onda sam ja postao igrač i to je to. Ja joj želim sve najbolje. Zasmetalo mi je skoro kad je napisala da je njen Jutarnji program. Gospođo, ti ga samo vodiš, a taj program je Pinkov, nisi ga donela od kuće.

