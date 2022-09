IGOR MU ZAPALIO CRNU SVEĆU ISPRED DOMA, SAD SE DRUŽE! Milan pričao o tome sa Kojićem: Jasno mi je zbog čega je morao to da uradi!

Biznismen Milan Popović i bivši partner Severine Vučković nedavno je sve iznenadio kada je objavio fotografiju sa bivšim mužem pevačice Igorem Kojićem.

Mnogi su se tada setili i crne sveće koju je postavio Igor Kojić ispred kuće Milana Popovića, pa i da je na taj način bacio "crnu magiju". Milan je otkrio za Dnevno.hr da je o tome pričao sa Kojićem.

Svojevremeno vam je Igor Kojić zapalio crnu sveću pred vašim domom u Zagrebu, a danas ste u dobrim odnosima. Zamerate li mu taj čin, jeste li ikada o tome razgovarali?

- Ja sam pročitao iz ovih medija koji aktivno promovišu Severinu i koji aktivno napadaju mene, da smo Igor i ja bili neprijatelji i da smo se sad odjednom pomirili. Igor Kojić i ja nikad nismo bili neprijatelji. Niti smo bili suparnici, niti smo bili konkurencija jedan drugom. Znači, život je tako hteo da je Igor Kojić bio taj koji je najviše vremena provodio s našim sinom - pričao je Milan, pa dodao:

- Ja nisam mogao da provodim više vremena sa sinom jer sam bio ograničen sudskom presudom, Severina zbog svojih obaveza, tako da je praktično sva obaveza nad detetom pala na Igora Kojića. Ludo bi bilo da ja od takvog čoveka pravim sebi neprijatelja. To što je Igor napravio s to svećom, s obzirom na to da sada znam celu situaciju, njegov stav i njegovo iskustvo, njegov doživljaj odnosa sa Severinom, ne zameram mu ni malo za tu sveću jer mi je potpuno jasno šta se dogodilo i mislim da je i njemu jasno. Koliko je njemu žao za to što se dogodilo, toliko je i meni žao da je morao tako nešto napraviti.

