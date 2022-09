"ODLAZIM USKORO, VREME JE ZA NOVA DEŠAVANJA" Dragojevićka napušta zemlju, evo koje mesto je izabrala, zaboravila BURNU PROŠLOST!

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević mnoge je zaintrigirala kada je objavila novi "stori" na Instagramu.

Dalila je pored toga što ne krije novu vezu sa Lukom Nikolićem i zaljubljenost, podelila i da odlazi iz Srbije. Ona je poruku gde se vidi da leti u Hamburg objavila na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

"Pa-pa za koji dan. Odlazim uskoro, vreme je za nova dešavanja", napisala je Dragojevićeva na Instagramu i nije precizirala kada će otputovati i kojim povodom.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, novi zadrugar Bilal Brajlović kaže da zna Dalilu Dragojević dugo godina, te je otkrio da su je po Tuzli momci razvlačili tako što su je koristili samo za seks na jednu noć.

"Kad me već pitate za Dalilu, ono što je ona pokazala u rijalitiju jeste ništa u odnosu na to šta je radila ranije. Svi su je razvlačili po Tuzli, menjala je momke, a to nije malo mesto. Sve se brzo pročuje", pričao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Dalila Dragojević poslala tajnu poruku bivšem mužu