"MAJKA ME JE IZBACILA IZ KUĆE, A OTAC ME SE ODREKAO"! Anita Stanojlović otvorila DUŠU pred kamerama PROŠLA GOLGOTU

Anita Stanojlović, kozmetičarka iz Kruševca i novo lice Zadruge 6, sinoć je u toku emisije "Pitanja gledalaca" sa Milanom Miloševićem iznela neke potresne detalje iz svog života.

Naime zadrugarka koja je već izazvala pometnju kod muškaraca svojim izgledom, te pobedila na izboru za Miss Zadruge 6 i muvanjem sa trenutno najzgodnijim zadrugarom Markom Markovićem otvorila je dušu te otkrila neke momente iz svog života.

Anita je ispričala priču o tome kako se zabavljala sa svojim prvim momkom, kada je imala samo 16 godina, te ju je majka zbog tog momka najurila iz kuće, jer je bila protiv njihove veze.

- Majka je bila protiv veze sa mojim tadašnjim dečkom, jer je smatrala da je bio loš za mene, jednostavno da on nije momak za mene, da negativno utiče na mene, jednostavno bila sam premlada tada da bih uvidela neke stvari. On je dečko već imao dosta krivičnih prijava, zbog svog riskantne vožnje u saobraćaju. Toliko je pravio problema u saobraćaju da je na kraju završio u zatvoru - rekla je ona.

Međutim dok su se zabavljali Anitina majka nije više mogla da toleriše njihovu vezu, te ju je izbacila iz kuće.

- Majka nije mogla da prihvati tu vezu, te me je jednog dana izjurila iz kuće! Rekla mi je da se gubim i brišem iz kuće! Ja sam na brzinu spakovala stvari i uputila kod mog momka - rekla je Anita.

Na Miloševićevo pitanje kako je otac reagovao kada je saznao da se njegova ćerka zabavlja sa delikventom, Anita je odgovorila:

- Bio je jako besan i rekao je da me se odriče. Nije hteo da čuje za mene. Majka opet kao majka sa druge strane je bila blaža i posetila me je dok sam živela sa momkom pokušajući da me vrati nazad.

A na pitanje da li je proživljavala nasilje sa tadašnjim dečkom zadrugarka je rekla sledeće:

- Ne mogu da kažem da me je tukao. Tukli smo se oboje. Počeo je mnogo da ljubomoriše. Ja sam se iz straha vratila kući, te mi je pretio ako kažem da me je maltretirao da će me ubiti, moja majka je dobijala pretnje od njegove majke, ako me ne vrate da će me ubiti i mojoj braći je pretio i tako dalje, ma strašne stvari.

Da li je otac znao da te je tadašnji momak tukao? - upitao je Milošević, na šta je Anita odgovorila:

- Njega to nije zanimalo, apsolutno ništa povodom toga nije hteo da preduzme. Katastrofa kako se poneo prema svojoj ćerci.

Podsetimo Anita Stanojlović je sa 19 godina jedna od najmlađih zadrugarki u ovoj sezoni, već se ostvarila kao majka, samohrana majka, koja ima sina.

